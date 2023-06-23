За последние 30 лет Азербайджан и США стали партнерами во многих областях.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара в ходе мероприятия, посвященного 247-й годовщине подписания Декларации независимости США.

"Я счастлив, что мы идем по этому пути вместе, продолжая продвигаться вперед в наших двусторонних отношениях ", - подчеркнл Гевара.

Гевара отметил, что по мере роста и укрепления доверия Соединенные Штаты полны решимости быть позитивной силой в мире.

"Например, после Второй мировой войны, мы оказывали экономическую поддержку Европе для восстановления экономики. Сегодня Соединенные Штаты демонстрируют свою неизменную приверженность миру и стабильности через поддержку Украины", - добавил он.