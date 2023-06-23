Мы надеемся, что США будут поддерживать реконструкцию освобожденных территорий.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе мероприятия, посвященного 247-й годовщине подписания Декларации независимости США.

"Мы надеемся, что США разделяют и будут поддерживать усилия азербайджанского государства, направленные на поддержание долгосрочного мира и безопасности в регионе, восстановление и реинтеграцию деоккупированных территорий Азербайджана в экономику страны, а также великое возвращение на наши исторические земли", - подчернкул министр.

Самир Шарифов также выразил уверенность в дальнейшем расширении тесного сотрудничества.

"Президент США Джозеф Байден в своем поздравительном письме Президенту Ильхаму Алиеву подчеркнул стратегическую важность нашего сотрудничества и заявил, что партнерство между Азербайджаном и США способствует процветанию во всем регионе, и что США будут и впредь поддерживать прочный и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией", - отметил министр.