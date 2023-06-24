В Москве отметили 105-ю годовщину образования ВС Азербайджана

Посольство Азербайджана в России организовало торжественный прием по случаю 105-й годовщины образования Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, в том числе послы Турции, Гвинеи-Бисау, Намибии, Непала, Танзании и Анголы, военные атташе многих стран, высокопоставленные офицеры Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники Фонда Гейдара Алиева в России.

В начале мероприятия прозвучали гимны Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

Посол Полад Бюльбюльоглу в своем выступлении отметил, что в этом году исполняется 105 лет со дня создания Азербайджанской армии. В этом контексте он проинформировал гостей о 44-дневной войне и ее выдающихся результатах. Дипломат подчеркнул, что доблестная армия Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева одержала блестящую победу в Отечественной войне и освободила земли, находившиеся под оккупацией 30 лет. По его словам, на пути к победе было очень много трудностей. Оккупантами были построены оборонительные линии, а все захваченные территории заминированы. Минная угроза продолжается и сегодня, несмотря на окончание войны, Азербайджан страдает от гибели своих мирных граждан, подрывающихся на этих взрывных устройствах, добавил посол.

П.Бюльбюльоглу отметил особое отношение граждан Азербайджана к своей победоносной армии. Он почтил память шехидов - сыновей Азербайджана, отдавших жизни за свободу Родины, и подчеркнул, что азербайджанский народ никогда не забудет своих героев. Победа в 44-дневной войне является гордостью для всех азербайджанцев мира.

Военный атташе, полковник Кянан Тахмазов в своем выступлении подробно проинформировал собравшихся гостей об истории создания армии Азербайджана. Он отметил, что реорганизация и укрепление Вооруженных Сил страны начались благодаря политической воле общенационального лидера Гейдара Алиева после его возвращения к власти по требованию азербайджанского народа.

Кянан Тахмазов, подчеркнув высокий уровень военной подготовки, дисциплинированность, патриотизм, профессионализм и боевой дух личного состава, а также офицеров и генералов, отметил значимую роль армии в становлении Азербайджанского государства. Он довел до сведения гостей, что славная история Азербайджанской армии связана с именем великого лидера Гейдара Алиева. Строительство, развитие и укрепление армии Азербайджана является логическим результатом целенаправленной деятельности, политической дальновидности и организаторских способностей Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. За последние годы процесс строительства армии перешел на качественно новый этап развития. Были предприняты настойчивые шаги по повышению профессионализма военнослужащих, укреплению боевого духа и морально-психологической подготовки личного состава, а также оснащению Вооруженных Сил самым современным оружием и техникой. В результате данной продуманной политики Вооруженные Силы превратились в самую сильную армию региона и вошли в число 50 лучших армий мира.

Кянан Тахмазов подчеркнул, что вершиной пройденного боевого пути является грандиозная победа в Отечественной войне, и отметил, что данная победа не имеет аналогов в многовековой истории азербайджанского народа.

Он подчеркнул, что славная победа, завоеванная доблестной армией в Отечественной войне под командованием победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, вписана золотыми буквами в историю Азербайджана и сегодня Азербайджанский народ отмечает День Вооруженных Сил как народ - победитель.

Свою речь военный атташе Азербайджана завершил лозунгом Президента Азербайджана: "Карабах - это Азербайджан!".