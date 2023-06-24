В Лачин прибыли иностранные дипломаты

Аккредитованные в Азербайджане представители иностранного дипломатического корпуса прибыли в Лачин, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках визита в Лачин иностранные дипломаты прибыли на мост, где расположен пограничный контроль-пропускной пункт между Арменией и Азербайджаном. Им сообщили о последних провокациях Армении, в результате которых один военнослужащий получил ранения. Было отмечено, что пограничный переход был открыт до вооруженной провокации. Проживающие в Ханкенди жители армянского происхождения пользовались населенным пунктом без каких-либо препятствий.

В состав делегации входят 60 дипломатов и военных атташе из 33 стран и 10 организаций.

В Лачине у зарубежных дипломатов будет возможность ознакомиться с восстановительными и строительными работами, проводимыми в городе, посетить первые жилые кварталы и увидеться с жителями города, а также посетить площадь флага, улицу Гейдара Алиева и бульвар "Лачин", проложенный на берегу реки Хакари.

Кроме того, планируется посещение представителями дипломатического корпуса строящегося в Лачине агропромышленного парка.

В рамках своего визита гости также ознакомятся с полным ходом строительных работ в селе Забух.

Последней остановкой иностранных дипломатов станет "умное село" Агалы в Зангилане.