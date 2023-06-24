https://news.day.az/politics/1576015.html Мы не можем вмешиваться во внутренние дела какого-либо государства - Сиявуш Новрузов
Мы не можем вмешиваться во внутренние дела какого-либо государства - Сиявуш Новрузов
Сегодня Азербайджанское государство проводит правильную политику и соответствующим образом выражает свою позицию.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Сиявуш Новрузов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана.
По его словам, Азербайджан не может вмешиваться во внутренние дела какого-либо государства.
"Я считаю, что мы не можем комментировать события, происходящие в России. Индивидуально каждый из нас вправе высказать свое мнение, однако официального обсуждения от имени парламента быть не должно", - подчеркнул Новрузов.
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