Мы не можем вмешиваться во внутренние дела какого-либо государства

Сегодня Азербайджанское государство проводит правильную политику и соответствующим образом выражает свою позицию.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Сиявуш Новрузов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана.

По его словам, Азербайджан не может вмешиваться во внутренние дела какого-либо государства.

"Я считаю, что мы не можем комментировать события, происходящие в России. Индивидуально каждый из нас вправе высказать свое мнение, однако официального обсуждения от имени парламента быть не должно", - подчеркнул Новрузов.