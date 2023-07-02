Армянская диаспора, Франция и Иран - главное препятствие для Зангезурского коридора

В 1918 году на территории трех исторических азербайджанских ханств (Иреванского, Нахчыванского и Карабахского) была создана Республика Армения. Сюда входила и территория Зангезура, исторически являвшегося частью Азербайджана. После победы Азербайджана в 44-дневной войне на Южном Кавказе и в регионе в целом возникли новые геополитические реалии. Новая реальность требует разрушения рамок, содержащих историческую несправедливость по отношению к Азербайджану.

Об этом Day.Az сказал профессор Академии Государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктор политических наук Эльчин Ахмедов.

По его словам, передача Армении Зангезура имела тяжелые последствия длят нашей страны.

"В результате этого исторического преступления Нахчыван был отделен от материкового Азербайджана. Вот уже больше ста лет Зангезур находится под оккупацией Армении. Но теперь реалии изменились. Азербайджан диктует свою позицию на правах страны-победителя. Мы не претендуем на чужие земли, а хотим восстановления исторической справедливости", - отметил профессор.

Наш собеседник напомнил, что Армения до сих пор не выполняет взятые на себя обязательства в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

"Согласно договоренностям предусматривается открытие Зангезурского коридора, который соединит не только Нахчыван с остальным Азербайджаном, но и Восток с Западом. Армения нуждается в запуске Зангезурского проекта больше, чем кто-либо другой. Зангезур - это шанс для Армении, экономика которой находится в коллапсе. Похоже, правительство Никола Пашиняна это понимает. Против реализации этого проекта выступают лишь армянская диаспора, Франция и Иран, не желающие усиления Азербайджана. Но историю не остановить. Никакая сила не сможет воспрепятствовать открытию Зангезурского коридора. Этот большой проект будет реализован в ближайшем будущем", - заключил Эльчин Ахмедов.