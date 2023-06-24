Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы

Аккредитованные в Азербайджане представители иностранного дипломатического корпуса посетили село Агалы в Зангилане, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Им была предоставлена подробная информация о внедренной здесь концепции "умное село".

Было отмечено, что на сегодня в селе проживает 420 человек.

Дипломаты также побеседовали с жителями села.

Напомним, что сегодня представители дипломатического корпуса отправились в Лачин.

В состав делегации входят 60 дипломатов и военных атташе из 33 стран и 10 организаций.

Дипломаты уже ознакомились с восстановительными и строительными работами, проводимыми в городе, а также посетили первые жилые кварталы и увиделись с жителями города.

Затем состоялось посещение площади Флага, улицы Гейдара Алиева и бульвара в Лачине.

Кроме того, дипломаты посетили село Забух.