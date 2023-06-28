Ожидается повышение Азербайджана в рейтинге самых сильных армий мира

Автор: Эльвин Сахаватоглы

На церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны Президент Ильхам Алиев выступил с знаменательными заявлениями об усовершенствовании структуры нашей Армии.

Глава государства сообщил, что идет процесс совершенствования структуры Минобороны.

"Идет процесс совершенствования структуры Министерства обороны и этот процесс продолжается. Уверен, что решения, принятые в сфере военного образования, в ближайшем будущем принесут свои плоды. Создание новых боевых соединений, в первую очередь, создание Сил коммандо, является одним из важных факторов повышения нашей боеспособности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как видно из речи главы государства, Азербайджанская Армия вступила в новый этап после Второй карабахской войны. Похоже, на этом этапе особое внимание будет уделено улучшению отрядов коммандо.

Говоря о дальнейших перспективах развития Азербайджанской Армии, военный эксперт Адалят Вердиев в комментарии Day.Az сказал, что Президент Ильхам Алиев сделал заявление о переходе наших Вооруженных Сил на турецкую модель после окончания Отечественной войны.

"Вскоре после этого заявления мы стали свидетелями открытия новых воинских подразделений коммандо в различных регионах. Сегодня в каждой воинской части Азербайджана есть коммандо. Задачи бригад коммандо отличаются от задач мотострелковых бригад. Основываясь на опыте Отечественной войны, руководство Азербайджана пришло к решению, что проведение мотострелковыми воинскими частями с тяжелым вооружением наступательных или контрнаступательных операций в горно-высотных районах с тяжелой техникой создает определенные трудности. По этой причине было принято решение использовать опыт подразделений коммандо, которые более гибко и в более короткие сроки выполняют свои обязанности в указанных районах. Эта модель также применяется в Турции", - отметил наш собеседник.

Военный эксперт считает, что подразделения коммандо по своим возможностям могут сравниться только со спецназом в наших ВС.

"Войсковые части коммандо также играют роль кадрового резерва для спецподразделений. В дальнейшем возможна служба отличившихся в этих подразделениях в спецподразделениях. Инженерная техника, отвечающая стандартам НАТО, дальнобойное снайперское оружие, бронетранспортеры используются подразделениями коммандо. Президент осмотрел военную технику на церемонии вручения Боевого знамени. В целом предпринимаются серьезные шаги по увеличению численности воинских частей, принадлежащих подразделениям коммандо. Все это делается с целью повышения боевых возможностей Азербайджанской Армии", - заявил он.

Особое внимание военный эксперт уделил районам дислокации воинских частей коммандо.

"Подразделения коммандо дислоцированы как в Восточном Зангезуре, на границе с Арменией и другими соседними государствами, так и в Карабахском регионе. Основная цель - пресечение провокаций, которые могут произойти на приграничных территориях с Арменией и временно находящихся под контролем российских миротворцев территориях", - сказал он.

По его словам, параллельно уделяется особое внимание вооружению других частей и соединений Азербайджанской Армии, закупке современного дальнобойного оружия, подписанию новых вооружений.

"Подписываются новые контракты со многими странами, создаются совместные военно-производственные предприятия со странами-союзниками. Это может привести к тому, что наша армия в ближайшем будущем достигнет высоких результатов и займет место в топ-40 международного рейтинга Global Firepower", - заключил Адалят Вердиев.