Завершились мероприятия "Граница-щит" Азербайджана, проводившиеся на границе с Россией

Завершились проводившиеся на территории приграничных с Российской Федерацией районов Азербайджана комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием "Граница-щит".

Как сообщает в воскресенье Day.Az, операции проводились в соответствии с взаимным соглашением, достигнутым между министрами внутренних дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации.

В связи с проводимыми операциями в соответствующих местах на территориях Губинского, Гусарского, Хачмазского, Балакенского, Загатальского, Гахского, Шекинского, Огузского и Габалинского районов были установлены посты полиции. Основной целью операций, которые продлились неделю, было выявление и нейтрализация транснациональных организованных преступных группировок и членов террористических организаций, выявление и пресечение каналов поступления финансовых и материальных средств, направленных на реализацию оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств и т.д.

Подобные комплексные оперативно-разыскные мероприятия проводятся регулярно, при строгом соблюдении защиты прав и свобод человека и гражданина, а также национальных интересов и законов нашей страны.

Отметим, что комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием "Граница-щит" начались 19 июня.