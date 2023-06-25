Завершились мероприятия "Граница-щит" Азербайджана, проводившиеся на границе с Россией
Завершились проводившиеся на территории приграничных с Российской Федерацией районов Азербайджана комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием "Граница-щит".
Как сообщает в воскресенье Day.Az, операции проводились в соответствии с взаимным соглашением, достигнутым между министрами внутренних дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации.
В связи с проводимыми операциями в соответствующих местах на территориях Губинского, Гусарского, Хачмазского, Балакенского, Загатальского, Гахского, Шекинского, Огузского и Габалинского районов были установлены посты полиции. Основной целью операций, которые продлились неделю, было выявление и нейтрализация транснациональных организованных преступных группировок и членов террористических организаций, выявление и пресечение каналов поступления финансовых и материальных средств, направленных на реализацию оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств и т.д.
Подобные комплексные оперативно-разыскные мероприятия проводятся регулярно, при строгом соблюдении защиты прав и свобод человека и гражданина, а также национальных интересов и законов нашей страны.
Отметим, что комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием "Граница-щит" начались 19 июня.
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