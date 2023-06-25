ВС Азербайджана провели сбор с начальниками бронетанковой службы

Согласно плану подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части состоялся сбор с начальниками бронетанковой службы.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, участникам сбора было продемонстрировано практическое осуществление эвакуации поврежденной техники с территории и последовательность правильного использования ремонтных средств.

Основной целью проведения сбора является совершенствование знаний и умений начальников бронетанковой службы.