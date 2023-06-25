МИД Азербайджана об усилиях, направленных на реинтеграцию этнических армян

Попытки злоупотребления вопросом "прав и безопасности" жителей армянского происхождения неприемлемы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечено, что азербайджанская сторона прилагает усилия в направлении реинтеграции жителей армянского происхождения, и необходимо положить конец вмешательству армянской стороны под разными предлогами в процесс, а также препятствованию в деструктивной форме.