https://news.day.az/politics/1576329.html МИД Азербайджана об усилиях, направленных на реинтеграцию этнических армян
МИД Азербайджана об усилиях, направленных на реинтеграцию этнических армян
Попытки злоупотребления вопросом "прав и безопасности" жителей армянского происхождения неприемлемы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Азербайджана.
Отмечено, что азербайджанская сторона прилагает усилия в направлении реинтеграции жителей армянского происхождения, и необходимо положить конец вмешательству армянской стороны под разными предлогами в процесс, а также препятствованию в деструктивной форме.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре