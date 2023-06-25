https://news.day.az/politics/1576340.html Машины Красного Креста направились из Ханкенди в Армению через ППП "Лачин" - ВИДЕО
Машины Красного Креста направились из Ханкенди в Армению через ППП "Лачин" - ВИДЕО
Создаются условия для медицинской эвакуации при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК) через пункт пропуска, установленный в начале Лачинской дороги.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, сегодня утром грузовые и легковые автомобили МККК проехали из Ханкенди в направлении Армении.
Это еще раз доказывает, что дорога не закрыта, как утверждают некоторые круги. В настоящее время там проводятся следственные мероприятия в связи с последней провокацией Армении.
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