Машины Красного Креста направились из Ханкенди в Армению через ППП "Лачин"

Создаются условия для медицинской эвакуации при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК) через пункт пропуска, установленный в начале Лачинской дороги.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, сегодня утром грузовые и легковые автомобили МККК проехали из Ханкенди в направлении Армении.

Это еще раз доказывает, что дорога не закрыта, как утверждают некоторые круги. В настоящее время там проводятся следственные мероприятия в связи с последней провокацией Армении.