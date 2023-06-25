https://news.day.az/politics/1576353.html Минобороны Азербайджана подготовило видеоролик по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил
Минобороны Азербайджана подготовило видеоролик по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил
Министерство обороны Азербайджана подготовило видеоролик по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, в видеоролике показано, что любовь к Родине нужно прививать с раннего возраста.
Представляем вниманию читателей это видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре