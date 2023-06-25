Минобороны Азербайджана подготовило видеоролик по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил

Министерство обороны Азербайджана подготовило видеоролик по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, в видеоролике показано, что любовь к Родине нужно прививать с раннего возраста.

Представляем вниманию читателей это видео: