Сильная армия позволяет Азербайджану определять повестку дня в регионе

Азербайджанская армия крепнет день ото дня, надежно защищает безопасность страны и спокойствие нашего народа. Несмотря на то, что противник продолжает напрягать обстановку, устраивает провокации и плетет интриги, азербайджанские военнослужащие твердо стоят на страже наших рубежей. К сожалению, и после войны на долю Азербайджанской армии продолжают выпадать испытания, но мы уверены, что наши Вооруженные Силы достойно выполняют поставленные задачи.

Об этом сказал в комментарии Day.Az заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, военно-политический эксперт, полковник Джалил Халилов.

Наш собеседник подчеркнул, что Азербайджанская армия входит в число сильнейших армий мира. Как по своим техническим возможностям, так и по боевой подготовке, морально-психологическому и физическому состоянию солдат и офицеров.

"Для того, чтобы наши ВС сегодня продолжали повышать свой уровень, созданы все необходимые условия. Армия снабжается и вооружается на самом высоком уровне. Можно сказать, что сегодня наши ВС намного сильнее тех, какими они были в дни Второй карабахской войны. Эта сила, как говорил Президент Ильхам Алиев, позволяет нам определять повестку в регионе. Мы давали и продолжаем давать достойный ответ на все провокации противника. Сильная армия наряду с другими факторами позволяет Азербайджану проводить полностью суверенную политику и не от кого не зависеть", - сказал Халилов.

По словам военного эксперта, в настоящее время продолжается укрепление вооруженности ВС страны. Победа в 44-дневной войне вывела Азербайджанскую армию в число немногих в мире армий, имеющих реальный боевой и победный опыт. Опыт ее победоносных действий, тактика и стратегия изучаются в других странах. В свою очередь, азербайджанские военнослужащие изучают опыт и возможности передовых армий мира, принимают участие в учениях, проводимых в странах НАТО и под патронажем Североатлантического альянса. И всегда демонстрируют хорошие результаты.

"У нас прекрасная молодежь, патриотичная и готовая к защите Родины. Очень многие молодые люди сегодня идут в армию уже подготовленными физически и морально. Во время войны каждый из нас в какой-то степени был солдатом, независимо от возраста и профессии. Это чувство остается по сей день. Это чувство гордости, единства и силы. Наша армия - это источник нашей гордости и силы", - сказал полковник Джалил Халилов.

Лейла Таривердиева