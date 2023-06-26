Армия-победитель, закалившаяся в боях

Азербайджанская армия прошла многие испытания и закалялась в боях. Она продолжает закаляться, находясь в огневом взаимодействии с противником, который не оставляет реваншистских идей. Мы и сегодня живем по принципу "хочешь мира - готовься к войне". Поэтому порох у нас всегда сухой, а наш Железный кулак, ставший еще крепче, всегда наготове.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

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Азербайджанской армии 105 лет, но основной этап ее истории начался после восстановления Азербайджаном независимости. Наша армия создавалась из разрозненных территориальных воинских подразделений, которые противостояли превышающим по численности и вооруженности подразделениям армянских оккупантов и поддерживавших их кругов. Основных сил этих территориальных подразделений не хватало на оборону населенных пунктов, и они сосредотачивали все свои возможности на обеспечении безопасного выхода населения из тех районов, находившихся под угрозой оккупации.

Конечно, эти подразделения в то время не управлялись из центра, не получали боевых задач в централизованном порядке. Кроме того, внутриполитическая обстановка в республике не способствовала сплочению армии. Скорее наоборот. Сепаратистские вылазки, как это было на юге Азербайджана, отрицательно влияли на сплоченность армии и не позволяли ей единым фронтом противостоять оккупационным действиям Армении.

С возвращением на Родину общенационального лидера Гейдара Алиева, с которым наш народ связывал большие надежды и видел в нем спасителя, он стал Верховным главнокомандующим и занялся становлением в армии единоначалия и централизованного управления. На тот момент это была одна из важнейших задач. Возвращение Гейдара Алиева и его обращение к населению, я бы сказал, перезагрузило наше общество. Народ поверил в своего лидера. Эта вера, естественно, отразилась на повышении патриотических чувств, и те военнообязанные, которые призывались на службу, попадали уже совсем в другую армию, совсем в иную ситуацию.

Результаты этого можно было увидеть по изменению ситуации на фронте. Расширение оккупации было остановлено. Кроме того, на горадизском направлении Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего провела контрнаступательную операцию и освободила значительную территорию и 22 населенных пункта, отбросив противника на глубину до 30 километров. Среди этих населенных пунктов были Горадиз и Джоджуг Марджанлы. Называю их, потому что их названия в отличие от других нашей аудитории хорошо известны. Оказавшись перед лицом регулярной армии, управлявшейся из центра, армяне растерялись. Большие потери и страх перед контрнаступательной операцией азербайджанской стороны заставили оккупантов пойти на Бишкекское соглашение.

Кстати, та территория, которая была освобождена при Гейдаре Алиеве, сыграла очень важную роль и определила, возможно, успешное продвижение наших войск в дни Второй карабахской войны.

Дальше начался активный процесс строительства армии. За короткое время была проделана очень большая работа. Гейдар Алиев, сам будучи генерал-лейтенантом, прекрасно разбирался в вопросах военного строительства, и за короткое время наша армия стала самой сильной в регионе.

Все это происходило на фоне вылазок оккупантов, которые все эти годы мечтали о расширении зоны оккупации, постоянно нарушали режим прекращения огня. То есть, несмотря на формальное действие режима прекращения огня, наша армия строилась фактически в боевой обстановке. Это, конечно же, сказалось на укреплении ее боеспособности, на выборе путей развития, исходя из опыта боевых действий и имеющихся угроз.

Совсем другая армия

В период Первой карабахской войны обеспечение армии было плачевным, но внутренний потенциал позволил не только противостоять противнику после возвращения Гейдара Алиева, но и провести успешную контрнаступательную операцию.

Президент Ильхам Алиев продолжил этот курс и начал строить современную армию. Для этого была создана необходимая экономическая база, вытекающая из общего экономического развития страны. Наша армия была оснащена самым современным вооружением. Само собой, все это отразилось на состоянии военной науки в стране и росте профессионального уровня личного состава, потому что использование современного вооружения требовало современного подхода и определенных знаний. Эти навыки наши военнослужащие оттачивали в ходе крупномасштабных учений, в которых использовалось новейшее оружие и техника. Достигнутые результаты изменили подходы к тактическим действиям войск и сделали нашу армию сильнейшей в регионе и входящей в число 50 сильнейших армий мира.

О развитии мы говорим, не только опираясь на международные статистические показатели, а на успехи, которых достигают наши военнослужащие на различных международных военных соревнованиях и учениях. Уровень подготовки наших военных всегда и везде привлекал внимание и говорил о силе и развитии Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

По результатам апрельских боев 2016 года Верховный главнокомандующий дал оценку армии, которая строилась под его руководством. Он заявил тогда, что Азербайджанская армия способна за короткое время разгромить оккупационные силы противника и восстановить территориальную целостность страны. То есть Верховный главнокомандующий был уверен в своей армии, в том, что она сможет выполнить поставленную задачу.

Развитие современной Азербайджанской армии повлекло за собой профессиональный и интеллектуальный рост командирского состава, формирование высокого духа патриотизма у личного состава.

Первая победа во Второй карабахской войне

Имея сильную подготовленную армию, но учитывая внешние риски, которые могут возникнуть при проведении Азербайджаном контртеррористической операции, Верховный главнокомандующий после товузских событий июля 2020 года заявил о наступлении на дипломатическом фронте. Это наступление было осуществлено им с большим успехом. Первая победа во Второй карабахской войне была одержана именно на дипломатическом фронте. Президент сумел минимизировать риски в случае боевых действий, обеспечил моральную и техническую поддержку братской Турции, поддержку дружественного Пакистана и других стран. Таким образом, внешние риски были минимизированы, и когда наступил момент, Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана отдал приказ о контрнаступательной операции. Этот приказ был отдан в ответ на агрессивную вылазку армянской стороны, рассчитывавшей на расширение зоны оккупации.

Азербайджанская армия сломала за короткое время строившуюся тридцать лет и считавшуюся непреодолимой линию обороны противника, показала высокую степень боеготовности, воспользовавшись результатами современного подхода к тактическим действиям подразделений, смогла навязать противнику современные боевые действия, к которым он не был готов. Армяне строили свою стратегию на старых методах, так как были оснащены оружием и техникой 50-летней давности. С таким вооружением развить новую тактику было невозможно.

Правильное управление ходом боевых действий, правильные решения, принимаемые верховным командованием, обеспечили победу. Как отмечал Верховный главнокомандующий, все основные решения о направлениях развития операции и прочем он принимал сам. Грамотный, полководческий подход Верховного главнокомандующего, героизм, высокий боевой и патриотический дух, профессионализм наших военнослужащих привели Азербайджанскую армию к победе, позволив, как и предсказывал в апреле 2016 года Президент, за короткое время разгромить врага и восстановить территориальную целостность страны.

Старые и новые угрозы

Хотя мы и одержали Победу, мы знали, кто наш сосед и чего стоит его слово и его подпись. Несмотря на подписанный 10 ноября документ, Азербайджанская армия в послевоенное время столкнулась с негативными проявлениями. Мы ожидали, что наш бесчестный противник будет прибегать к провокациям, но армяне превзошли по степени вероломства наши ожидания. Кроме того, после нашей победы на наш регион, в прямом смысле слова, набросились внешние акторы, державы, желающие утвердить свои позиции на Южном Кавказе.

Помимо добровольного выхода из трех оставшихся районов и еще некоторых моментов, две другие стороны трехстороннего заявления практически не выполнили своих обязательств согласно документу. Нашей армии и в поствоенный период приходится постоянно отвечать на армянские провокации как на условной границе, так и на территории временного размещения миротворческих сил России. К сожалению, миротворческий контингент вместо того, чтобы способствовать миру и реинтеграции армянского населения в азербайджанское общество, создал условия для незаконных вооруженных армянских формирований устраивать провокации и строить оборонительные позиции. Кроме того, пока не был установлен наш погранпункт на границе в Лачине, РМК способствовал укреплению и вооружению незаконных армянских формирований, остающихся вопреки документу от 10 ноября на наших суверенных территориях.

В поствоенный период Азербайджанская армия столкнулась с угрозами и со стороны южного соседа. К счастью, эти угрозы не переросли в серьезное вооруженное противостояние.

Историческая миссия продолжается

Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев после войны продолжил делать все для развития и укрепления армии. За два с половиной года наша армия полностью восстановилась с точки зрения техники и вооружений, были проведены необходимые реорганизационные мероприятия с учетом боевого опыта наших Вооруженных Сил.

Армейское строительство в Азербайджане идет на основе методов и принципов построения турецких ВС. Поддержка Турции помогла нашей армии восстановить силы и навыки в послевоенный период. Свои взаимоотношения в вопросах обороны и безопасности Баку и Анкара оформили подписанием Шушинской декларации. Азербайджан, можно сказать, первым получает самые последние разработки турецкого оборонпрома, в системе ВПК нашей страны реализуются или находятся на стадии разработки проекты совместного производства турецко-азербайджанской оборонной продукции. Все это привело к положительным изменениям в Азербайджанской армии.

Сегодня нашей армии приходится оставаться начеку, отражать агрессивные вылазки армянской стороны, провокации на границе и в зоне РМК. Во всех имеющих место инцидентах азербайджанские военнослужащие демонстрируют смелость и силу и преподают противнику урок. Вспомним о фаррухской операции в ноябре прошлого года, об операции "Возмездие", осуществленной в августе того же года. В результате этих операций Азербайджанская армия легко и без серьезных потерь заняла стратегические высоты, улучшив свои позиции в тактическом плане, еще раз показала армянской стороне силу железного армейского кулака. Еще более наглядной демонстрацией для противника стало открытие на мосту Хакари погранично-пропускного пункта ПГС Азербайджана. Это не просто пограничный пост, это демонстрация силы и уверенности ВС Азербайджана в том, что они выполняют свою историческую миссию.

В заключение хочу напомнить слова Верховного главнокомандующего. Он как-то сказал, что независимо от того, будет ли угроза Азербайджану исходить непосредственно от Еревана или же это станет результатом внешнего воздействия на Армению, если мы почувствуем угрозу своей безопасности, то незамедлительно примем ответные меры. В день 105-й годовщины Азербайджанской армии, современное развитие которой связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева и продолжается сегодня Президентом Ильхамом Алиевым, мы еще раз отмечаем, что наша армия способна выполнить любые задачи. Наша армия вернула нашему народу гордость и уверенность. И сама является предметом нашей гордости и олицетворением чести и достоинства азербайджанского народа.

Лейла Таривердиева