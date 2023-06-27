Адам Шифф - угроза национальной безопасности США

Адам Шифф, конгрессмен-демократ, выступающий за Армению, оказался в центре внимания критики. Палата представителей США на днях проголосовала за осуждение действий в качестве председателя Комитета по разведке нижней палаты Конгресса. Тогда Шифф руководил расследованием в отношении тогдашнего президента Дональда Трампа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на National Public Radio, Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей, вызвал проармянского конгресмена, чтобы зачитать вслух осуждающую резолюцию Палаты. Когда Маккарти начал читать, демократы громко кричали, что прерывало его речь несколько раз.

При этом спикер заявил, что "у него вся ночь впереди".

Резолюция подчеркивает, что Шифф ввел в заблуждение американскую общественность в ходе расследования Конгрессом возможных связей между предвыборной кампанией Трампа и Россией. Это связано с тем, что другие расследования не обнаружили убедительных доказательств того, что бывший президент вступал в сговор с Кремлем.

Перед голосованием в минувшую среду влиятельный член комитета по надзору Палаты представителей Анна Паулина Луна заявила: "Шифф использовал свое положение и возможности, угрожая национальной безопасности США, подрывая интересы нашего президента и навлекая позор на наш орган".

Резолюция против Шиффа была вынесена Луной. Через неделю после того, как почти два десятка республиканцев в Палате представителей проголосовали против аналогичного предложения, которое предусматривало штраф в размере 16 миллионов долларов, голосование состоялось в среду. Республиканцы, которые не поддерживали предыдущую резолюцию, присоединились к обновленной резолюции Луны, которая осуждает и передает Шиффа в Комитет по этике Палаты представителей для проведения расследования.

Шифф является постоянной мишенью республиканцев и самого Трампа из-за его участия в расследованиях по делу Трампа, в том числе в качестве ведущего руководителя процесса по импичменту экс-президента. Шифф собирает деньги на фоне возможного осуждения, баллотируясь в Сенат Калифорнии.

В последний раз Палата представителей голосовала за резолюцию с одобрением конгрессмена в 2021 году. Впоследствии они вынесли официальное порицание Полу Госару, члену Великой Старой партии (GOP) из Аризоны, за распространение в социальных сетях аниме-видео, изображающего убийство сенатора от Демократической партии Нью-Йорка Александрии Окасио-Кортез.

Палата представителей должна решить не только резолюцию против Шиффа, принятую в среду. Представитель Колорадо Лорен Боберт предложил привилегированную резолюцию об импичменте самого Байдена, а депутат от Джорджии Марджори Тейлор Грин вынес резолюцию об импичменте членов администрации действующего президента США. Когда состоится голосование по этим резолюциям, пока неизвестно.