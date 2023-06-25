В азербайджанской армии состоится цикл мероприятий
По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил в объединениях, соединениях и специальных военных учебных заведениях азербайджанской армии будет проведен цикл мероприятий.
Как сообщили Day.Az в воскресенье в минобороны, в воинских частях будут организованы занятия по общественно-политической подготовке, "круглые столы", конференции, экскурсии в музеи, в том числе книжные выставки, экспозиции фотографий и живописи, показы документальных и художественных фильмов. Будут посещены могилы шехидов, проведены встречи с их семьями.
В рамках цикла мероприятий в Баку, Барде и Шуше будут организованы шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.
На праздничных мероприятиях будут представлены концертные программы с участием Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, деятелей культуры и искусства, а также коллективов районных отделов культуры.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре