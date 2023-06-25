Армянская пропагандистка Маргарита Симоньян пропала из Сети с момента мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как передает Day.Az, на это с удивлением обратили внимание российские СМИ, которые отмечают, что обычно бобриха Симоньян очень активно ведёт свои социальные сети, публикуя по несколько постов в день. Но в общем и личном Телеграм-канализации пропагандистки, а также на страницах в соцсетях с вечера пятницы нет ни одного сообщения.

В частности, агентство "Блокнот Краснодара", которое пустилось на поиски пропавшей Марго, не удалось найти и её комментариев по поводу событий последних дней, произошедших в России. Симоньян не прокомментировала и не сформировала информационную повестку за эти 2 дня.

На страничке в ВК и в Телеграм Марго опубликовала одинаковые посты: "Сначала получила приглашение на прием в британском посольстве по случаю ДР короля. Потом получила: "Сорри, мы вас пригласили по ошибке"".

Также редакция Блокнота провела опрос, в котором у читателей захотели узнать, переживают ли они за исчезновение Симоньян. Результаты оказались очевидными - более 70% респондентов чихать хотели на то, что с ней произошло. Все, видимо, рады.

Собственно, не безосновательно, ведь бобриха то и дело занимается лишь вредительством, распиливая со своим мужем-альфонсом бюджетные средства и деньги российских налогоплательщиков.

Её исчезновение в социальных сетях еще раз говорит о том, что Марго лишь задумывается о своей шкуре, а не о том, что происходит в стране, истинной патриоткой которой она себя так яро называет.