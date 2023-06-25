https://news.day.az/politics/1576509.html Закир Гасанов поздравил азербайджанскую армию с Днем Вооруженных сил
Закир Гасанов поздравил азербайджанскую армию с Днем Вооруженных сил
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с 26 Июня - Днем Вооруженных сил.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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