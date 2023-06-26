Президент Ильхам Алиев приказал нам двигаться вдоль границы и вдоль реки Араз

Начальник аппарата Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Эльчин Ибрагимов дал эксклюзивное интервью Trend в связи с 26 июня - Днем Вооруженных сил.

- Большую роль в нашей славной победе в 44-дневной Отечественной войне сыграл и личный состав Государственной пограничной службы, являющийся частью Вооруженных Сил Азербайджана. Пожалуйста, еще раз проинформируйте нашу общественность о героизме, проявленном нашими пограничниками.

- В сентябре 2020 года Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев дал боевое задание нашим Вооруженным силам начать контрнаступательные операции в целях предотвращения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения. Государственная пограничная служба, получив боевой приказ, сразу же полностью мобилизовала все свои силы и средства. Азербайджанские пограничники должны были начать боевые действия с Кяльбаджарского направления.

После начала боев Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, продемонстрировав на боевом совещании свое высокое полководческое мастерство, изменил направление нашего наступления и отдал приказ двигаться вдоль границы и вдоль реки Араз. Выполняя этот приказ Верховного главнокомандующего, мы освободили от оккупации большую территорию от линии соприкосновения на территории Физулинского района до государственной границы с Арменией. За сутки молниеносной атакой по врагу были нанесены сокрушительные удары, преодолено расстояние в 105 километров, уничтожены сотни единиц живой силы.

На древнем Худаферинском мосту, в поселке Агбенд Зангиланского района и в городе Зангилане мы подняли наш государственный флаг, освободили стратегические высоты "Бартаз" и "Шукюратаз" на государственной границе с Арменией. Все боевые задачи, поставленные нашим победоносным Верховным главнокомандующим перед Государственной пограничной службой, были успешно выполнены, азербайджанские пограничники показали образцы героизма и мужества при освобождении Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша.

Наши Вооруженные силы, применившие в Отечественной войне самые современные военные технологии, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, непостижимые методы ведения боя, продемонстрировали всему миру, что значительно опередили противника в области боевой подготовки, освоили новую модель ведения боевых действий. Эта война вошла в военную историю как первое крупномасштабное сражение, в котором интенсивно применялись беспилотники.

В результате профессионального применения беспилотных летательных аппаратов "Хароп", "Гузгун" и "Гермес" с большим мастерством были обезврежены стратегически важная боевая техника противника, зенитно-ракетные комплексы, в том числе 8 ракетных комплексов "S-300", танки, боевые бронированные машины, командные пункты управления, в общей сложности 290 целей противника.

При освобождении от противника высоты "Бартаз" в Зангиланском районе наши подразделения применили стрелковое оружие, в результате чего был уничтожен атаковавший их военный самолет противника Су-25. Благодаря беспилотникам, полностью захватившим господство в воздухе и на поле боя, военная мощь, на которую опирался враг на протяжении многих лет, превратилась в свалку железа. В ходе этих боевых действий был сформирован уникальный боевой опыт совместного боевого применения БПЛА "Хароп"и "Байрактар-TB2".

Другое нововведение, которую применила ГПС в Отечественной войне, также входит в число тем, обсуждаемых в военных училищах по всему миру. Выражением профессионального военного подхода стало включение в модельный ряд современных боевых элементов в качестве беспилотных летательных аппаратов путем модернизации устаревших в техническом отношении самолетов "AN-2", завершивших свой срок службы. В результате специального применения этих самолетов были обнаружены и обезврежены системы ПВО противника и другие стратегические цели.

Завершилась оккупация Арменией 20% территории страны, в том числе 132 км государственной границы с Ираном и до 500 км государственной границы с Арменией. Самоотверженная борьба величайшего полководца в истории Азербайджана, Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева одновременно в нескольких плоскостях, сплочение нашего народа вокруг Верховного главнокомандующего железным кулаком, военное тактическое и стратегическое превосходство наших Вооруженных сил, непобедимый боевой дух наших военнослужащих - обеспечили блестящую победу над Арменией в 44-дневной Отечественной войне.

Говоря о славной победе, одержанной в 44-дневной войне, хочу особо отметить значительную роль Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой. Поручения Первого вице-президента, связанные с обеспечением военнослужащих, охраной их здоровья, лечением раненых, защитой памятников нашей древней культуры и исторического наследия в Шуше и других регионах, защитой мирных жителей во время вражеских ударов, и десятки других подобных задач в этом направлении - все это представляло огромную важность при достижении победы.

- Государственная пограничная служба профессионально и с честью выполняет боевые задачи, поставленные Президентом, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Просим Вас предоставить информацию об организации действующей службы на освобожденных от оккупации территориях, а также о контроле за оперативной обстановкой.

- По поручению Президента Азербайджанской Республики победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на участке государственной границы с Арменией, проходящем по территории Газахского, Агстафинского, Лачинского, Губадлинского и Зангиланского районов, были построены боевые посты и соответствующие военные объекты. Сегодня с большой гордостью подчеркиваю, что государственная граница в этом направлении охраняется пограничными дивизиями "Газах" и "Губадлы" Пограничных войск Государственной пограничной службы, а также воинскими частями специального назначения Сил быстрого реагирования.

Это задание, являющееся показателем доверия Верховного главнокомандующего азербайджанскому пограничнику, было встречено с большой радостью каждым офицером, прапорщиком, сержантом и солдатом Государственной пограничной службы, являясь проявлением высокой оценки достижений, достигнутых за последние годы в области охраны государственной границы, повышения боевой подготовки и профессионального уровня личного состава.

С началом охраны и защиты государственных границ в этом направлении была открыта новая славная страница в истории пограничной службы Азербайджана и заложена основа процесса взятия под полную охрану государственной границы с Арменией.

С началом боевой деятельности пограничных дивизий "Губадлы" и "Газах", предназначенных для охраны и обороны государственной границы с Арменией, продолжается широкомасштабная работа по созданию инфраструктуры пограничной охраны и необходимых условий службы, укомплектованию личного состава и обеспечению оружием и боеприпасами.

На освобожденных от оккупации территориях на 50 км проложены новые дороги, проведен капитальный ремонт дорог протяженностью 155 км, 1323 гектара территории очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов (обезврежено 54 противопехотных и 8 противотанковых мин, а также 85 неразорвавшихся боеприпасов).

Хочу особо подчеркнуть, что сегодня вдоль всей линии государственной границы, в том числе государственной границы с Арменией, оперативная обстановка находится под строгим контролем, любая угроза, которая может быть направлена против нашей пограничной безопасности, решительно пресекается и впредь будет устраняться.

- В целом, какая работа проводится в направлении развития Государственной пограничной службы, повышения профессионализма личного состава, повышения его морально-психологического состояния, обеспечения современной военной техникой и боеприпасами?

- Сегодня азербайджанский пограничник, с большой решимостью несущий службу в окопах и на границе, гордится тем, что защищает наши государственные интересы под нашим трехцветным государственным флагом.

В настоящее время после обеспечения территориальной целостности нашего государства, освобождения от оккупации государственной границы нашей страны с Республикой Армения, по поручению нашего победоносного Верховного главнокомандующего на этих территориях ускоренными темпами продолжаются комплексные мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры пограничной охраны, улучшению условий службы и социального обеспечения военнослужащих

На нашей освобожденной от оккупации государственной границе с Исламской Республикой Иран за короткий срок была восстановлена деятельность пограничных застав, создано 19 новых воинских частей, 122 погранично-боевых пункта, отвечающих за организацию охраны и обороны государственной границы с Арменией, на государственной границе построены пункты пропуска "Эйвазлы" и "Газанчы", организован пограничный контроль в международных аэропортах "Физули" и "Зангилан", а также в пункте пропуска "Лачин" через государственную границу.

Азербайджанские пограничники с большим воодушевлением восприняли новости о том, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 26 апреля, 4 октября, 20 октября, 25 октября 2021 года принимал участие в открытии новых воинских частей Государственной пограничной службы на освобожденных от оккупации территориях, ознакомился с условиями, созданными для организации служебно-боевой деятельности воинских частей, повышения профессионального и боевого мастерства военнослужащих. Слова победоносного Верховного главнокомандующего: "Роль пограничников в нашей общей победе очень велика. Я ценю это" подарили каждому из нас огромное чувство радости.

Для достижения этой цели под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжаются последовательные и целенаправленные мероприятия по повышению боевой готовности Вооруженных сил и воинских подразделений. В числе этих мер поставлены специальные задачи и перед Государственной пограничной службой.

В целях выполнения специальных задач, возложенных на Государственную пограничную службу, продолжается работа по доставке и размещению в стране заказанного соответствующего вооружения и техники. Принимаются серьезные меры по повышению боевой готовности воинских формирований, в период обучения проводятся командно-штабные учения в воинских формированиях, многочисленные боевые тактические учения с мобильными батальонами, а также боевые стрельбы с экипажами различного боевого вооружения и техники. В мобильных силах организуются соревнования по различным командным должностям, в том числе "Лучший командир экипажа", "Лучший командир полка", "Лучший командир взвода и части", особое внимание уделяется повышению боевой готовности подразделений мобильных сил.

Проведение широкомасштабных строительных и благоустроительных работ в направлении совершенствования системы пограничной охраны знаменуется усилением оперативной охраны государственной границы, обеспечением боевой готовности воинских частей и подразделений в более высокой плоскости, углублением международного пограничного сотрудничества.

В целях усиления технической охраны государственной границы особое внимание было уделено применению современных технических средств, возведены инженерно-технические заграждения, соответствующие современным стандартам, приведены в рабочее состояние средства контроля, восстановлены пограничные знаки, в том числе начаты работы по прокладке линий связи и созданию другой необходимой инфраструктуры. Также усилен контроль за организацией службы непосредственно на линии границы в результате создания систем видеонаблюдения в пограничных отрядах, передачи изображений с камер наблюдения, установленных на пограничных заставах, в штаб отряда.

В результате применения таких новых подходов эффективность охраны государственной границы еще более возросла. Для мобильных сил закуплены высокоманевренные транспортные средства, а также транспортные средства высокой проходимости, подводная оперативно-наблюдательная, фортификационная техника и средства защиты. В гарнизонах воинских частей в режиме реального времени осуществляется контроль за соблюдением правил режима дня с помощью видеонаблюдения с аппарата ГПС, проводятся видеоконференции между пограничными отрядами и аппаратом ГПС, предоставляется электронная база фотографий лиц, пересекающих государственную границу, интегрированная с системой IAMAS, и видеосъемка в режиме реального времени.

Были успешно продолжены мероприятия с личным составом по укреплению общественной подготовки, продемонстрированы различные документальные и учебные фильмы, передачи в целях пропаганды пограничной службы, широко освещена в средствах массовой информации служебная деятельность и высоко оценена профессиональная подготовка сотрудников ГПС.

Героизм и самоотверженность пограничников, сражавшихся против сил противника, получили высокую оценку, они были награждены различными орденами и медалями. 12 азербайджанских пограничников, проявивших в ходе боев героизм, были удостоены звания "Герой Отечественной войны" (4 из них посмертно), 176 награждены различными орденами, а 5203 - медалями.

В Отечественной войне стали шехидами 47 военнослужащих Государственной пограничной службы, 197 получили ранения или телесные повреждения различной степени тяжести. Сформирована практика посещения офицерами ГПС семей шехидов в государственные праздники, дни рождения и дни поминовения памяти шехидов, посещения их могил, особое внимание уделено лечению ветеранов, оформлению документов на получение ими звания ветерана войны, страховых и иных выплат, принятию на военную службу и работу в Государственную пограничную службу членов семей шехидов, созданы все условия для поступления детей шехидов в специальную школу ГПС. На сегодняшний день 12 членов семей шехидов были приняты на действительную военную службу в ГПС, на работу или в учебное заведение ГПС.

В 2022 году Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял важные решения по совершенствованию структуры Государственной пограничной службы и оптимизации управления, присвоил 9 офицерам высшие воинские звания "генерал-лейтенант" и "генерал-майор", а также наградил орденами и медалями 125 военнослужащих (54 из них посмертно) за мужество и отвагу, проявленные во время Отечественной войны.

Среди реформ Государственной пограничной службы особое место занимает расширение международного пограничного сотрудничества.

С целью повышения эффективности охраны государственной границы развиваются отношения сотрудничества с пограничными службами приграничных стран - Турции, Грузии, России, Ирана, Казахстана и Туркменистана, проводятся регулярные встречи и консультации на различных уровнях, осуществляется обмен информацией.

Наряду с этим, осуществляется плодотворная совместная деятельность по соответствующим направлениям пограничной охраны в рамках двусторонних и международных платформ с органами, ответственными за пограничную охрану США, стран Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии.

Укрепляются также связи с такими организациями, как Совет командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ, Международная конференция по пограничным вопросам, Frontex, НАТО, Международная организация по миграции, Программа развития ООН и Международный центр по развитию миграционной политики.

За последние 10 лет на национальном и региональном уровнях было реализовано 9 проектов, направленных на создание интегрированного пограничного управления в рамках международного сотрудничества, согласно соответствующим программам, была проведена значительная работа по усилению охраны сухопутных и морских границ Азербайджанской Республики, обнаружению оружия массового поражения и его компонентов, предотвращению его незаконного оборота, совершенствованию возможностей пограничного контроля на государственной границе, модернизации технического оснащения подразделений береговой охраны, проведены работы в учебно-воспитательной сфере.

Говоря о международных отношениях, нельзя не упомянуть деятельность Конного центра Государственной пограничной службы. Кавалерийский отряд Государственной пограничной службы достойно представляет нашу страну на различных международных соревнованиях по конному спорту - конкур, поло, снежное поло, а также на других престижных мероприятиях. Среди этих мероприятий особое место традиционно занимает участие в "Виндзорском королевском конном шоу", которое проводится в честь королевской семьи. Грандиозные выступления представителей Азербайджана стали неотъемлемой частью этого престижного мероприятия. Специальная шоу-программа, представленная нашей командой на мероприятии, отмечающем в этом году 80-летний юбилей, состоящая из элементов верховой езды на карабахских скакунах, изящных азербайджанских танцев и прекрасной национальной музыки, в очередной раз была встречена бурными овациями британских зрителей.

Спортсмены спортивного центра "Серхедчи" Государственной пограничной службы приняли участие в 96 республиканских, европейских и мировых соревнованиях различного статуса и завоевали 770 медалей. Из них 397 золотых, 210 серебряных, 163 бронзовых медали.

- Армения почти 30 лет удерживала под оккупацией 132-километровый участок границы Азербайджана с Ираном и использовала эти территории в преступных целях. После освобождения наших земель от оккупации азербайджанские пограничники, взявшие под полный контроль наши границы с Ираном, проявляют высокую степень бдительности. Как организована служебная деятельность в этом направлении?

- Взятие азербайджанскими пограничниками азербайджано-иранской государственной границы под полный контроль имеет большое военно-политическое и экономическое значение. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев 19 октября 2020 года поздравил личный состав Государственной пограничной службы с поднятием азербайджанского флага на Худаферинском мосту и освобождением с участием ГПС нескольких населенных пунктов, а 22 октября 2020 года поздравил азербайджанский народ с обеспечением полного контроля над азербайджано-иранской государственной границей, что было встречено каждым азербайджанским пограничником с большим воодушевлением.

На освобожденных от оккупации территориях Государственной пограничной службой достигнуты значительные успехи, прежде всего, в вопросах обеспечения безопасности границы и в борьбе с трансграничной преступностью. На освобожденных от оккупации территориях Джебраильского и Зангиланского районов приступили к служебно-боевой деятельности пограничные заставы "Султанлы", "Халафли", "Худаферин" и "Гумлаг".

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в целях обеспечения неприкосновенности наших границ на этих направлениях было уделено особое внимание применению современных технических средств, возведению инженерно-технических заграждений, отвечающих современным стандартам, приведению в рабочее состояние средств контроля, восстановлению пограничных знаков, началу работ по прокладке линий связи и созданию другой необходимой инфраструктуры.

Благодаря взятию под контроль азербайджанскими пограничниками 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной границы, восстановлению необходимой инфраструктуры пограничной охраны в этом направлении, в течение 2021-2023 годов была предотвращена контрабанда через государственную границу 544 килограммов 327 граммов наркотических средств и 30 789 единиц психотропных таблеток.