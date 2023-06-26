Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил.

Как передает Day.Az, об этом министр написал на своей странице в Twitter.

"По случаю 105-летия создания нашей армии, 26 июня - Дня Вооруженных Сил, искренне поздравляю личный состав наших Вооруженных Сил и желаю им успехов в их ответственной работе по защите территориальной целостности нашей страны! С Днем Вооруженных сил!", - написал министр.