https://news.day.az/politics/1576533.html Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана
Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил.
Как передает Day.Az, об этом министр написал на своей странице в Twitter.
"По случаю 105-летия создания нашей армии, 26 июня - Дня Вооруженных Сил, искренне поздравляю личный состав наших Вооруженных Сил и желаю им успехов в их ответственной работе по защите территориальной целостности нашей страны! С Днем Вооруженных сил!", - написал министр.
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