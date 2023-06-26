Сегодня исполняется 105 лет со дня образования ВС Азербайджана.

Как передает Day.Az, 26 июня 1918 года постановлением Совета министров Азербайджанской Демократической Республики была создана первая регулярная воинская часть - Отдельный азербайджанский корпус. В "Декларации независимости", принятой 28 мая 1918 года, отмечалось, что Азербайджан для защиты от внешнего вмешательства, нейтрализации внутренних угроз должен иметь регулярную армию, создать свои вооруженные силы. Правительство поставило задачу создать 25-тысячную армию. 1 августа того же года было учреждено военное министерство Азербайджана, а первым министром обороны был назначен Хосров бек Султанов. Позже, 25 декабря военным министром был назначен генерал Самед бек Мехмандаров, а заместителем министра - генерал-лейтенант Алиага Шихлинский.

Несмотря на короткий период, прошедший с создания Национальной армии, она вместе с Кавказской исламской армией освободила Баку и окрестные уезды от армяно-большевистской оккупации. Первый военный парад в Азербайджане состоялся в 1919 году в Баку на территории, где сейчас находится Музейный центр.

После падения Азербайджанской Демократической Республики в апреле 1920 года большевистское правительство упразднило Национальную армию. Большинство ее руководителей, в том числе 15 генералов, были расстреляны на острове Наргин.

Традиции азербайджанской армии, заложенные в период Азербайджанской Демократической Республики, были сохранены и развиты в более поздний период. Это стало возможным благодаря усилиям общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Работа, проведенная под руководством великого лидера Гейдара Алиева в области армейского строительства, позволила создать сильную армию, заложила основы для ее дальнейшего укрепления.

Великий лидер еще в годы руководства Азербайджаном в советское время с большой дальновидностью стремился к подготовке национальных офицерских кадров. В годы советской власти азербайджанская молодежь, призываясь на военную службу, проходила ее в основном в строительных батальонах. Цель была ясна - не допустить воспитания среди азербайджанцев людей, глубоко владеющих военной наукой, способных обращаться с современным оружием. Хорошо зная суть этой политики, великий лидер Гейдар Алиев вскоре после прихода к руководству Азербайджаном добился создания в 1971 году специализированной военной школы имени Джамшида Нахчыванского. Кроме того, наш великий лидер добился приема азербайджанской молодежи в Школу Бакинского высшего объединенного командования и Бакинскую высшую военную мореходную школу, а также в другие военно-учебные заведения СССР на льготных условиях. Исключительную роль в подготовке наших офицеров, формировании наших ВС сыграли военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, кадры, окончившие в тот период высшие военные учебные заведения. Прошедшие подготовку в этих военных школах азербайджанские военнослужащие проявили беспримерный героизм в Первой Карабахской войне, Апрельских боях и 44-дневной Отечественной войне. После восстановления государственной независимости Азербайджана в 1991 году было принято решение о создании азербайджанской армии. Однако те, кто находился у руководства страной в начальный период после восстановления независимости, не смогли справиться с задачей по созданию армии, в то время, как Армения продолжала оккупировать наши земли. В результате 20 процентов наших земель были оккупированы, Азербайджан оказался перед угрозой потери независимости.

Великий лидер Гейдар Алиев, вернувшийся по настоянию народа к руководству страной в этот сложный период, начал процесс создания регулярной армии. После возвращения общенационального лидера к власти у нашего народа появилась твердая вера в победу. Была проведена широкомасштабная мобилизация, воинские части были полностью укомплектованы. Наша армия осуществила успешные военные операции и нанесла сокрушительные удары по врагу. Первое испытание азербайджанская армия прошла в январе 1994 года. В результате успешной операции, проведенной ВС Азербайджана в ночь с 5 на 6 января, были освобождены от оккупации 20 сел Физулинского района, поселок Горадиз и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. В соответствии с указом великого лидера Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года, 26 июня было объявлено Днем Вооруженных сил Азербайджана.

В период руководства Президента Ильхама Алиева процесс армейского строительства в независимом Азербайджане вступил в качественно новый этап. Благодаря вниманию и заботе Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, который успешно продолжает и развивает политику армейского строительства великого лидера, были предприняты важные шаги по дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих, боевого духа и морально-психологической подготовки личного состава, оснащению наших Вооруженных сил современным вооружением и техникой. Именно благодаря этому высокому вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева Вооруженные силы Азербайджана в короткие сроки стали самой сильной армией в регионе. Неслучайно в отчете, подготовленном авторитетным центром "Global Fire Power" по 55 показателям, азербайджанская армия заняла первое место на Южном Кавказе и вошла в число пятидесяти лучших армий мира.

На сегодня в Азербайджане производится более тысячи наименований продукции военного назначения. Военная продукция нашей страны демонстрируется на ведущих международных выставках мира. Военная сила азербайджанской армии была наглядно продемонстрирована на военном параде, проведенном в Баку 26 июня 2011 года по случаю Дня Вооруженных сил и 20-летия восстановления независимости, с участием Верховного главнокомандующего ВС, Президента Ильхама Алиева.

Наша доблестная армия еще раз показала свою силу во время Апрельских боев 2016 года. В результате успешной контрнаступательной операции были освобождены от оккупации более 2000 гектаров территории Физулинского, Джабраильского и Агдеринского районов. Тысячи гектаров земли перешли под полный контроль азербайджанской армии.

Вооруженные силы Армении понесли в этих боях большие потери. Наша армия заняла стратегические позиции, что позволило держать под контролем дороги в направлении Агдаре-Мадагиз, Джебраила.

Еще один успех был достигнут в мае 2018 года победой в операции "Гюннют". После освобождения от оккупации более 11 тысяч гектаров Нахчыванской Автономной Республики и села Гюннют Шарурского района под контроль Азербайджана перешли выгодные позиции вдоль государственной границы.

На торжественном военном параде по случаю 100-летия создания Вооруженных сил Азербайджана, на площади Азадлыг в Баку Президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев сказал:

"На землях, освобожденных от захватчиков в апрельских боях 2016 года, нахчыванской операции 2018 года, был поднят азербайджанский флаг. Это имеет огромное моральное значение. Эти флаги будут продемонстрированы сегодня на этом параде, на площади Азадлыг. Эти флаги вели наших военных вперед. Эти флаги были в бою. Сегодня они развеваются на освобожденных от оккупации азербайджанских землях и доставлены сюда для сегодняшнего парада. Наступит день, когда азербайджанский флаг, поднятый после освобождения на остающихся сегодня под оккупацией землях, будет доставлен на площадь Азадлыг и продемонстрирован на военном параде. Мы должны приближать и приближаем этот священный день".

Эти слова, произнесенные главой нашего государства, вскоре воплотились в жизнь. Героическая азербайджанская армия, предотвратившая провокации противника в направлении Товузского района в июле 2020 года, вскоре подарила нашему народу радость Славной Победы.

Славная Победа, одержанная азербайджанской армией под руководством Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в начавшейся 27 сентября 2020 года Отечественной войне, оставила важный след не только в истории Азербайджана, но и в истории мировой военной науки. Не отступая ни на шаг в боях, азербайджанская армия нанесла сокрушительный удар по врагу и за 44 дня освободила от оккупации пять городов, четыре поселка и до 300 сел. Эта война, завершившаяся полным поражением врага, окончилась 10 ноября подписанием Президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и Президентом России заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. В соответствии с заявлением, 20 ноября Азербайджану был возвращен Агдамский, 25 ноября - Кяльбаджарский, а 1 декабря - Лачинский районы.

В честь Славной победы 10 декабря в Баку состоялся грандиозный парад Победы с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как и сказал глава государства на параде в 2018 году, наряду с трофейным оружием и техникой, на параде Победы были продемонстрированы наши государственные флаги, поднятые на освобожденных от оккупации территориях.

В Отечественной войне более 2 900 военнослужащих азербайджанской армии стали шехидами.

Президент, Победоносный Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев подписал десятки распоряжений о награждении наших военнослужащих, проявивших отвагу в боях. Распоряжениями, подписанными Президентом Ильхамом Алиевым вскоре после окончания войны - с 9 по 30 декабря, были награждены в общей сложности 82 670 человек. Распоряжениями от 24 июля 2021 года о награждении героев Отечественной войны орденами и медалями были награждены 76 349 военнослужащих.

В Парке военных трофеев демонстрируются оружие, военная техника и боевые флаги, захваченные азербайджанской армией у врага.

С точки зрения дальнейшего наращивания военной мощи Азербайджана также имеют значение историческая поездка Президента Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу 15 июня 2021 года, в День национального спасения и подписанная там Шушинская декларация.

Благодаря победе в Отечественной войне, одержанной азербайджанской армией под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, на освобожденных от оккупации территориях проводятся сейчас масштабные восстановительные и строительные работы. Героические солдаты и офицеры азербайджанской армии, воплотившие в жизнь 30-летнюю мечту нашего народа и продемонстрировавшие всему миру мощь нашей армии, сегодня стоят на страже и защите освобожденных от оккупации земель Родины.

По случаю создания Вооруженных Сил Азербайджана Trend подготовил репортаж о военнослужащих, проявивших героизм во Второй Карабахской войне.

Представляем читателям данный видеорепортаж.