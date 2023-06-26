https://news.day.az/politics/1576540.html Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных сил - ФОТО
Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных сил - ФОТО
Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных сил.
Как передает в понедельник Day.Az, соответствующая публикация была размещена на странице посольства в Twitter.
"Сердечно поздравляем братский Азербайджан с 26 июня - Днем Вооруженных сил и желаем успехов в ответственной и почетной службе по защите суверенитета и независимости Азербайджана", - говорится в публикации.
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