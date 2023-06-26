Благодаря особому вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева азербайджанская армия неуклонно наращивает свою мощь

Как бы быстро ни развивалась азербайджанская армия, ее медицинская служба неуклонно адаптируется к современным требованиям. Мы стараемся стоять на страже здоровья наших военнослужащих и обеспечивать высокий уровень медицинской помощи азербайджанским солдатам и офицерам.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном видеоинтервью Trend сказал начальник Главного медицинского управления министерства обороны Азербайджана, генерал-майор Фирудин Набиев по случаю Дня Вооруженных Сил, который отмечается 26 июня.

Генерал-майор добавил, что благодаря особому вниманию и заботе Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева Вооруженные Силы Азербайджана неуклонно наращивают свою мощь, что проявляется и в сфере военной медицины.

Он также рассказал о пути развития министерства обороны в области медицины, упомянул о текущем состоянии Главного клинического госпиталя, затронул тему подготовки кадров и другие важные вопросы.

Набиев отметил, что сегодня в Главном клиническом госпитале стало возможно проводить хирургические операции на любом уровне.

"Оказание медицинской помощи сегодня возможно на любом уровне. Больница оснащена самым современным медицинским оборудованием. Как в мирное, так и в военное время мы оказываем нашим военнослужащим достаточно высокий уровень медицинской помощи. Во время 44-дневной Отечественной войны наши военные врачи достойно справились со своими обязанностями. Мы постарались в максимально короткие сроки оказать медицинскую помощь военнослужащим, своевременно проводить хирургические операции", - подчеркнул он.

По его словам, главная цель военной медицины - обеспечение высокого уровня подготовки младшего медицинского персонала, санитаров.

Представляем полную версию данного видеоинтервью: