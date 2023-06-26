https://news.day.az/politics/1576560.html ОТГ поздравила Азербайджан с Днем Вооруженных Сил - ФОТО
ОТГ поздравила Азербайджан с Днем Вооруженных Сил - ФОТО
Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила Азербайджан с 26 июня - Днем Вооруженных Сил.
Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим ОТГ сделала публикацию на своей странице в Twitter.
"Сердечно поздравляем Азербайджан с Днем Вооруженных сил", - говорится в публикации.
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