ОТГ поздравила Азербайджан с Днем Вооруженных Сил

Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила Азербайджан с 26 июня - Днем Вооруженных Сил.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим ОТГ сделала публикацию на своей странице в Twitter.

"Сердечно поздравляем Азербайджан с Днем Вооруженных сил", - говорится в публикации.