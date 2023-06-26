Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в США

26 июня 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена отправился с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел, в рамках визита планируется проведение двусторонней встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также очередного раунда переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту "двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений".