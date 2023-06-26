Чего ждать от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне

В США начался очередной раунд переговоров по нормализации между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Соединенных Штатов.

На днях в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что в Штатах "с нетерпением ожидают проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают вести мирный диалог в регионе Южного Кавказа. Как мы уже говорили ранее, мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению остающихся вопросов. Мы считаем, что соглашение находится в пределах досягаемости".

Напомним, что предыдущий раунд переговоров министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена прошел в Вашингтоне в начале мая и продлился четыре дня. Следующая встреча должна была состояться в начале июня, однако была отложена.

По итогам переговоров Энтони Блинкен заявил, что окончательное соглашение между Азербайджаном и Арменией достижимо, а США намерены помочь двум странам дойти до финиша.

"Из внешних акторов реально заинтересованы в достижении мира Соединенные Штаты", - считает азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Делается это, по его мнению, не из большой любви к Азербайджану, а из геополитических интересов. США полагают, что в регионе, который на севере имеет подсанкционного и попирающего международное право соседа в лице России, а на юге Иран, поддерживающий терроризм, проецирующий исламистскую идеологию на другие страны и оставивший свой народ на обочине мирового развития, - в таком регионе лучше добиться установления мира между региональными государствами, чтобы не позволить никому разыгрывать здесь свои карты. Плюс, для США и Европы с учетом происходящего в России и Иране, Южный Кавказ это единственный мост, обеспечивающий доступ к Центральной Азии, отметил Мусабеков в беседе с Day.Az.

"Евросоюз идет в фарватере усилий Соединенных Штатов. Посмотрим, насколько эти усилия будут достаточны и настойчивы, чтобы добиться результата. Что касается России, то она хочет законсервировать сегодняшнюю ситуацию или же добиться решений, которые могли бы укрепить ее влияние в регионе, а не ограничить или обнулить ее военное присутствие здесь.

В принципе, состав посредников между Азербайджаном и Арменией остался практически прежним, лишь Евросоюз заменил собой Францию. Та еще пытается втиснуться в процесс рядом с ЕС, но ее посредничество аннулировано", - сказал политолог.

По мнению Мусабекова, шансы на достижение мира все еще актуальны. Идет сложный переговорный процесс. Шансы остаются и они достаточно весомые. Вопрос только в том, готовы ли традиционные покровители армян объяснить им, что время выступать с недостижимыми территориальными амбициями прошло и надо находить решение в рамках международного права.

Переговоры и международное посредничество и раньше были инструментом консервации статус-кво и недопущения большой войны, отметил наш собеседник. Но слишком посредники с этим затянули, поэтому терпение Азербайджана лопнуло, и он был вынужден в конечном итоге прибегнуть к законному применению силы для восстановления своей территориальной целостности. Но еще остается, так сказать, "анклав", где пока не действуют азербайджанские законы и, по словам Мусабекова, продолжают оставаться армянские незаконные вооруженные формирования.

"Имеются в виду 3000 квадратных километров, находящихся под временным контролем российского миротворческого контингента. Переговоры рассматриваются Ереваном как инструмент консервации нынешнего, нового статус-кво. Армяне понимают, что навязать Азербайджану мир, который хотя бы в малой степени соответствовал интересам Армении и ее покровителей, невозможно. По этой причине армяне надеются хотя бы законсервировать ситуацию в расчете на более благоприятный для них баланс в будущем.

К сожалению, и западные, и восточные покровители Армении всегда относились к ее шалостям снисходительно. Обратим внимание, как внешние акторы реагировали на действия армянских террористов, которые взрывали аэропорты и самолеты, убивали турецких дипломатов и политических деятелей. Вспомним, как мир реагировал на преступления Армении - оккупацию, геноцид, провокации, вандализм. Вместо осуждения, тому же Роберту Кочаряну вручили Орден почетного легиона. Кто-то отобрал награды у Кочаряна или Саргсяна, когда было доказано, что никакие они не герои и не демократы, а убийцы и воры? Кто-то их осудил? Нет. У нас это уже не вызывает удивления. Просто нужно адекватно выстраивать отношения с этими странами и политиками, что Баку и делает, продвигаясь вперед медленно, но верно. И одна из причин бешенства Макрона заключается в том, что в Азербайджане его послали обниматься со своей армянской "сестричкой" и указали больше не лезть со своим посредничеством и назиданиями", - сказал азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева