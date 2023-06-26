https://news.day.az/politics/1576597.html Мы и впредь будем единым кулаком с ВС Азербайджана - минобороны Турции
Мы и впредь будем единым кулаком с ВС Азербайджана - минобороны Турции
Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с 26 июня - Днем Вооруженных Сил.
Как сообщает в понедельник Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице министерства в Twitter.
"Поздравляем Азербайджан со 105-летием Вооруженных Сил. Мы и впредь будем единым кулаком и единым сердцем с Вооруженными Силами Азербайджана, которые самоотверженно служат миру и безопасности", - говорится в публикации.
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