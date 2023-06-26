Руководство минобороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил, руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, перед его памятником были возложены букеты цветов. Руководство министерства обороны также почтило память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем руководящий состав министерства прибыл на Аллею шехидов, где посетил могилы наших граждан, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность Азербайджана. К памятнику "Вечный огонь" был возложен венок. В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Память всех наших шехидов почтили с глубоким уважением.