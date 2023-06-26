https://news.day.az/politics/1576629.html Фергус Олд отмечает сотрудничество между Азербайджаном и Великобританий в борьбе с оборотом наркотиков
Фергус Олд отмечает сотрудничество между Азербайджаном и Великобританий в борьбе с оборотом наркотиков
Сегодня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом написал в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.
"Правоохранительные органы Великобритании и Азербайджана тесно сотрудничают в борьбе с оборотом наркотических средств через международные границы", - говорится в публикации.
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