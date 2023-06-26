Фергус Олд отмечает сотрудничество между Азербайджаном и Великобританий в борьбе с оборотом наркотиков

Сегодня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом написал в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

"Правоохранительные органы Великобритании и Азербайджана тесно сотрудничают в борьбе с оборотом наркотических средств через международные границы", - говорится в публикации.