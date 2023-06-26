https://news.day.az/politics/1576633.html Приветствуем вклад ВС Азербайджана в укрепление безопасности Европы - командование США - ФОТО
Приветствуем вклад ВС Азербайджана в укрепление безопасности Европы - командование США - ФОТО
В День Вооруженных сил Азербайджана мы приветствуем вклад азербайджанской армии в укрепление европейской безопасности.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице европейского командования США в Twitter.
"Мы ценим это постоянное партнерство", - говорится в публикации.
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