Приветствуем вклад ВС Азербайджана в укрепление безопасности Европы

В День Вооруженных сил Азербайджана мы приветствуем вклад азербайджанской армии в укрепление европейской безопасности.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице европейского командования США в Twitter.

"Мы ценим это постоянное партнерство", - говорится в публикации.