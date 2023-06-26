Синан Оган поздравил Азербайджан с Днем Вооруженных cил

Синан Оган поделился публикацией по случаю 26 Июня - Дня Вооруженных Сил Азербайджана, передает в понедельник Day.Az.

"Героической Азербайджанской Армии 105 лет! Поздравляю солдат, несущих службу в дружественной и братской стране Азербайджане с 26 Июня - Днем Вооруженных Сил Азербайджана", - написал он на своей странице в Twitter.