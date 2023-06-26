https://news.day.az/politics/1576640.html Синан Оган поздравил Азербайджан с Днем Вооруженных cил - ФОТО
Синан Оган поздравил Азербайджан с Днем Вооруженных cил - ФОТО
Синан Оган поделился публикацией по случаю 26 Июня - Дня Вооруженных Сил Азербайджана, передает в понедельник Day.Az.
"Героической Азербайджанской Армии 105 лет! Поздравляю солдат, несущих службу в дружественной и братской стране Азербайджане с 26 Июня - Днем Вооруженных Сил Азербайджана", - написал он на своей странице в Twitter.
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