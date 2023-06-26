https://news.day.az/politics/1576646.html Закир Гасанов об обстановке в азербайджанской армии
Закир Гасанов об обстановке в азербайджанской армии
Несмотря на сложную оперативную обстановку, в армии продолжаются работы по реорганизации, которые затрагивают основные направления развития Вооруженных Сил.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал в интервью местному телевидению министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.
"Это вопросы строительства вооруженных сил, структуры ВС, обучение во всех областях, военное образование, подготовка личного состава, подготовка специалистов, вопросы вооружения, и ряд вопросов", - сказал министр.
По словам Гасанова, в последних рейтингах особо отмечается высокий профессионализм азербайджанской армии.
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