Закир Гасанов об обстановке в азербайджанской армии

Несмотря на сложную оперативную обстановку, в армии продолжаются работы по реорганизации, которые затрагивают основные направления развития Вооруженных Сил.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал в интервью местному телевидению министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

"Это вопросы строительства вооруженных сил, структуры ВС, обучение во всех областях, военное образование, подготовка личного состава, подготовка специалистов, вопросы вооружения, и ряд вопросов", - сказал министр.

По словам Гасанова, в последних рейтингах особо отмечается высокий профессионализм азербайджанской армии.