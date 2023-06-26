https://news.day.az/politics/1576650.html Армянские жители Карабаха проехали через ППП «Лачин» на автомобилях миротворцев - ВИДЕО
Армянские жители Карабаха проехали через ППП «Лачин» на автомобилях миротворцев - ВИДЕО
Международный комитет Красного Креста (МККК) эвакуировал армянских жителей Карабаха в Армению через ППП "Лачин", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что армянская сторона неоднократно выдвигала ложные обвинения о якобы возникновении гуманитарного кризиса в отношении армян, проживающих в Карабахе, в частности, после провокаций, приведших к тяжелому ранению азербайджанского военного на ППП "Лачин" и закрытию пункта пропуска по решению официального Баку. Тем не менее, происходящие в регионе события, доказывают, что дорога открыта для гуманитарных целей, вопреки тому, что утверждают некоторые круги.
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