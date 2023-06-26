Закир Гасанов посетил военный госпиталь - ФОТО - ВИДЕО
26 июня руководящий состав министерства обороны Азербайджанской Республики по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана посетил Главный клинический госпиталь министерства обороны, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на данное ведомство.
Сначала к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленному во дворе больницы был возложен букет цветов, затем минутой молчания почтили память великого лидера и азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами.
Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале, поинтересовался их здоровьем, пожелал им как можно скорее восстановиться и вернуться на службу.
Передав поздравления Президента Азербайджанской Республики, Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, министр обороны вручил праздничные подарки военнослужащим и медицинскому персоналу.
Коллектив госпиталя и проходящие лечение военнослужащие выразили глубокую благодарность Победоносному Верховному главнокомандующему господину Ильхаму Алиеву и руководству министерства обороны за созданные здесь условия, а также за всестороннюю заботу.
Руководящий состав министерства поздравил медицинских работников с праздником и дал соответствующие поручения по повышению качества обслуживания военнослужащих, проходящих обследование и лечение.
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