Закир Гасанов посетил военный госпиталь

26 июня руководящий состав министерства обороны Азербайджанской Республики по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана посетил Главный клинический госпиталь министерства обороны, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на данное ведомство.

Сначала к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленному во дворе больницы был возложен букет цветов, затем минутой молчания почтили память великого лидера и азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале, поинтересовался их здоровьем, пожелал им как можно скорее восстановиться и вернуться на службу.

Передав поздравления Президента Азербайджанской Республики, Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, министр обороны вручил праздничные подарки военнослужащим и медицинскому персоналу.

Коллектив госпиталя и проходящие лечение военнослужащие выразили глубокую благодарность Победоносному Верховному главнокомандующему господину Ильхаму Алиеву и руководству министерства обороны за созданные здесь условия, а также за всестороннюю заботу.

Руководящий состав министерства поздравил медицинских работников с праздником и дал соответствующие поручения по повышению качества обслуживания военнослужащих, проходящих обследование и лечение.