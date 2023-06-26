https://news.day.az/politics/1576672.html Представительство Турции в НАТО сделало публикацию по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана - ФОТО
Представительство Турции в НАТО сделало публикацию по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана - ФОТО
Делегация Турции в Парламентской ассамблее НАТО сделало публикацию по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится на странице делегации Турции в Парламентской ассамблее НАТО в Twitter.
"Поздравляем Азербайджан со 105-й годовщиной Вооруженных сил! Мы один кулак, одно сердце", - говорится в публикации.
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