Представительство Турции в НАТО сделало публикацию по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана

Делегация Турции в Парламентской ассамблее НАТО сделало публикацию по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится на странице делегации Турции в Парламентской ассамблее НАТО в Twitter.

"Поздравляем Азербайджан со 105-й годовщиной Вооруженных сил! Мы один кулак, одно сердце", - говорится в публикации.