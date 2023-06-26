Азербайджан и Турция рассматривают вопрос совместного производства беспилотных систем.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал в интервью местному телевидению министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Как сказал министр, в ближайшем будущем общественность будет информирована о решении.

"У нас очень тесное сотрудничество с братской Турцией, есть совместный проект. Вопрос стоит не только о закупке новых летающих беспилотных систем, но также о их совместном производстве и эксплуатации здесь", - сказал он.