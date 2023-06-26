https://news.day.az/politics/1576673.html Азербайджан и Турция рассматривают вопрос совместного производства беспилотных систем - Закир Гасанов
Азербайджан и Турция рассматривают вопрос совместного производства беспилотных систем - Закир Гасанов
Азербайджан и Турция рассматривают вопрос совместного производства беспилотных систем.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал в интервью местному телевидению министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.
Как сказал министр, в ближайшем будущем общественность будет информирована о решении.
"У нас очень тесное сотрудничество с братской Турцией, есть совместный проект. Вопрос стоит не только о закупке новых летающих беспилотных систем, но также о их совместном производстве и эксплуатации здесь", - сказал он.
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