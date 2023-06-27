Переговоры в Вашингтоне заканчиваются, как правило, благоприятным исходом для Баку

Если сравнивать площадки мирных переговоров между представителями Азербайджана и Армении, то переговоры в Вашингтоне и Брюсселе по сравнению с переговорами в Москве проходят более продуктивно для Азербайджана. Результаты переговоров в столицах США и ЕС заканчиваются, как правило, благоприятным исходом для Баку. Официальные лица США и президент Совета Европы Шарль Мишель после каждой встречи заявляли, что стороны еще не готовы подписать мирное соглашение, но происходит сближение позиций и есть определенные договоренности.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

По его словам, Иран проявляет незаинтересованность в установлении мира между Азербайджаном и Арменией, открыто вставая на сторону последней.

"Антиазербайджанская направленность нынешнего иранского режима налицо. Иран всячески поддерживает Армению, давая ей ложные надежды. По указке Ирана Армения всячески препятствует открытию Зангезурского коридора. Союз Азербайджана с Турцией очень раздражает Иран. При этом Анкара дает понять иранской стороне, что не намерена останавливать сотрудничество с Баку после президентских выборов. Доказательством тому является решение об открытии генерального консульства в Шуше", - заявил американский аналитик.

Как подчеркнул бывший советник госсекретаря США, война в Украине пошатнула позиции России на Южном Кавказе, однако с ее интересами по-прежнему приходится считаться как в Баку, так и в Ереване.

"Ситуация вокруг Украины остается напряженной и конца боевых действий в ближайшем будущем не предвидится. С другой стороны мы были свидетелями накаления обстановки внутри самой России вследствии военного мятежа. Все эти события говорят о том, что влияние России на Южном Кавказе ослабнет. Тем не менее, Москва по-прежнему останется одним из ключевых игроков в регионе", - резюмировал Пол Гобл.

Напомним, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Армении Арарат Мирзоян 27 июня начнут очередной раунд армяно-азербайджанских переговоров в Вашингтоне.

Стороны обсудят подготовку мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Абдул Керимханов