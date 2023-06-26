Армия- наша гордость и опора: к 105-летию ВС Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня исполняется 105 лет Вооруженным Силам Азербайджана. Как известно, 26 июня 1918 года постановлением правительства Азербайджанской Демократической Республики, которая была первой республикой на мусульманском Востоке, сформированный по решению Особого Закавказского Комитета Мусульманский корпус был переименован в Отдельный азербайджанский корпус.

Это решение явилось правовой основой для создания вооружённых сил независимого Азербайджана. Командиром азербайджанского корпуса был назначен генерал-лейтенант Али-Ага Шихлинский. К сожалению, АДР просуществовала крайне короткий отрезок времени. И причина ее падения, в том числе, состояла именно в том, что не был завершен процесс строительства сильной армии.

Важность создания мощной военной элиты прекрасно понимал общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Понимал и осуществлял практические, исторические шаги в этом направлении. Именно благодаря Гейдару Алиеву в 1971 году в Баку была сформирована спецшкола имени Дж. Нахичеванского. В 1973 году школа получила статус общереспубликанской.

Это был очень мудрый, дальнозоркий шаг по формированию национальной военной элиты. И после своего возвращения во власть, уже в независимом Азербайджане, именно по распоряжению Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 24 ноября 1997 года спецшкола была переименована в военный лицей имени Дж. Нахичеванского.

Более 100 выпускников училища в разное время были награждены орденами и медалями Азербайджана, из них 8 - были удостоены почётного звания Национального Героя Азербайджана. Это те, кто по праву могут называть себя национальной военной элитой Азербайджана, которую создал и вырастил Гейдар Алиев. И я убежден в том, что он сейчас гордился бы, видя плоды своей исторической деятельности во благо нашей страны, нашего народа.

Я же добавлю, что именно Указом Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года 26 июня был объявлен "Днём Вооружённых сил" и объявлен нерабочим днём. Вот так общенациональный лидер увязал наше прошлое с нашим настоящим и будущим. Так он продемонстрировал важнейшие приоритеты в развитии независимого Азербайджана.

Есть известное изречение, гласящее, что народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет кормить чужую. Вне зависимости от того, кто является автором данного афоризма, он совершенно справедливый. Ибо, только наличие сильной, хорошо обученной и вооруженной армии, позволяет решать важнейшие задачи, стоящие перед любым государством.

Начиная от защиты собственных границ и заканчивая мерами по принуждению стран, посягнувшихся на территориальную целостность государства, к миру. Как это все реализовывается на практике Азербайджан показывал не раз. Наша армия, ведомая Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым имеет ряд славных побед над Арменией и ее покровителями.

Так произошло и в апреле 2016 года, в ходе апрельской войны. Также произошло и по итогам 44-дневной войны. Азербайджан показал всему миру, какой должна быть сильная армия сильного государства, обнулив миф о "непобедимости" армянских оккупантов и его всесилии мирового армянства. Они вынуждены были признать новую реальность.

Все эти достижения азербайджанской армии опираются на политическую волю руководства страны и на грамотную экономическую политику государства. Как недавно справедливо отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, успешная экономическая политика Азербайджана позволяет властям выделять необходимые государственные средства на строительство армии, закупку нового оружия, новой техники, создание новых боевых соединений.

Это правда. В целом же, наша страна независима в подлинном смысле этого слова, потому что она способна вести независимую политику, и именно наш военный потенциал, в первую очередь, дает нам эту силу. И это главный итог огромной работы по укреплению государства, которую начал общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и завершил действующий Президент Азербайджана Ильхам Алиев.