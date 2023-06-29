США уважают Азербайджан и итоги Второй карабахской войны

В США начались переговоры по нормализации отношений Армении и Азербайджана. Как и в мае, модератором обсуждений выступает Госсекретарь США Энтони Блинкен. Напомним, что после продлившихся четыре дня переговоров начала мая Блинкен был настроен очень оптимистично. И правда, напряжение в отношениях бывшего оккупанта и победившей в войне страны несколько спало, а премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с, можно сказать, сенсационным заявлением, признав территориальную целостность Азербайджана. По мнению аналитиков, это признание реалий стало следствием работы, проделанной во время переговоров в Вашингтоне. Несмотря на то, что после вашингтонской встречи имели место попытки эскалировать ситуацию со стороны России и откровенно проармянские действия Европы, то, что в процессе находятся Соединенные Штаты, дает надежду, что американская сторона не даст ему остановиться.

Возможно, это в какой-то степени и преувеличение, но есть четкое ощущение, что позиция США в вопросе армяно-азербайджанской нормализации более нейтральна и объективна, чем позиция европейской стороны в лице тех же Европарламента и Франции, которые, к сожалению, влияют на успешность европейского посредничества в целом. ЕП и Франция делают все возможное для разрушения тех долгожданных подвижек, что были достигнуты в мае в США и на последовавшей после этого встрече в верхах в Брюсселе при посредничестве Шарля Мишеля. Тем не менее, есть надежда, что в Вашингтоне ситуация будет снова скорректирована, и процесс пойдет по позитивному сценарию.

Не обманывает ли нас шестое чувство и действительно ли Вашингтон вызывает доверие в качестве посредника в нормализации между Баку и Ереваном? С таким вопросом мы обратились к американскому аналитику, юристу и правозащитнику Ирине Цукерман и получили более чем исчерпывающий ответ.

Белый дом, сказала эксперт, обладает авторитетом, послужным списком и рычагами воздействия для того, чтобы добиться, наконец, подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. С точки зрения доверия, США являются союзниками обеих стран и в целом считаются нейтральной или не слишком вовлеченной в негативные события на Южном Кавказе стороной, подчеркнула она. С точки зрения истории, США всегда держались подальше от регионального вмешательства, в отличие от некоторых стран Евросоюза, и никогда особенно не настаивали на антиазербайджанских действиях, даже принимая во внимание силу армянского лобби и некоторых сторонников армян в Конгрессе.

По словам Цукерман, опыт успешного посредничества у Вашингтона есть. Штаты участвовали в посредничестве или содействии заключению различных мирных соглашений, таких, как недавнее соглашение Авраама (мирный договор между Израилем и ОАЭ - ред.). Участие США придало договору дипломатическую основу и результативность, отметила Цукерман.

"США считаются одновременно могущественной страной и в целом имеющей благие намерения. Хотя американская внешняя политика не была идеальной, она создала сети альянсов для продвижения передового опыта в различных областях, и в этом качестве заслужила определенный уровень уважения. Наконец, с точки зрения рычагов, у США есть средства, чтобы обеспечить стимулы для продвижения переговоров, побудить стороны быть серьезными, приверженными достижению результата и не саботировать их, считает американский эксперт.

Причина, по которой Вашингтон считается довольно нейтральным и объективным посредником, по мнению нашей собеседницы, заключается в том, что, хотя, с одной стороны, в США есть сильное армянское лобби, с другой стороны, у Штатов прочные, позитивные и растущие отношения с Азербайджаном. США всегда избегали чрезмерно политизированной риторики или давления, они, подчеркнула эксперт, уважают итоги Второй карабахской войны и не стремятся к жесткому политическому присутствию на Южном Кавказе.

"Более того, этот регион рассматривается ими как устойчивый противовес таким вызывающим беспокойство региональным силам, как Россия и Иран. И в отличие от ЕС, где отдельные государства-члены перевернули общую политику отдельными антиазербайджанскими усилиями, региональная политика США была достаточно последовательной и стабильной. Как показали майские переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне, США остаются в значительной степени нейтральными и объективными, заинтересованными в продвижении ориентированного на результат и энтузиазм подхода, что позволит избежать превращения процесса в бесконечный", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева