Пашинян признал превосходство Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что деятельность Азербайджана, направленная на укрепление страны после окончания первой войны в Карабахе не оставила шансов Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал во время заседания комиссии Национального Собрания по изучению обстоятельств 44-дневной войны.

"После этого (первой Карабахской войны - ред.) за 20 лет население Азербайджана почти удвоилось, население Армении существенно сократилось. Почему после этого население Армении не увеличилось, а уменьшилось, почему не удалось победить Азербайджан в экономической конкуренции?", - отметил глава правительства.