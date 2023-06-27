Пашинян признает, что действия Армении привели к войне

Возможно, отказ видеть Карабах вне Азербайджана мог предотвратить войну.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на заседании комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны.

Он считает, что была теоретическая возможность избежать боевых действий.

"Мы могли сказать, что отказываемся от идеи нахождения Карабаха вне Азербайджана. Конечно, это не гарантировало бы, что нам удастся избежать войны, но давало теоретическую возможность этого", - отметил Пашинян.

"В переговорном процессе было несколько условных развилок, которые так или иначе могли стать поводом для возобновления боевых действий. Это вопрос функционирования Лачинской дороги, вопрос делимитации и демаркации границы, возвращения вынужденных переселенцев", - добавил премьер-министр.

Ранее мы писали о том, что Пашинян признал превосходство Азербайджана.