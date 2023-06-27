Колумбийский телеканал показал сюжет о новых реалиях, возникших в результате Отечественной войны

Ведущий новостной телеканал Колумбии NTN24, вещающий на весь американский континент, показал сюжет о новых реалиях, возникших в регионе после 44-дневной Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в сюжете рассказывается, что в 2020 году в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджанская армия положила конец 30-летней армянской оккупации и восстановила территориальную целостность нашего государства.

Отмечается, что, несмотря на подписание в ноябре того же года при посредничестве России трехстороннего Заявления о прекращении огня, вооруженные силы Армении продолжают совершать провокации на границе с Азербайджаном, приводится информация о продолжающихся мирных переговорах.

Кроме того, в сюжет вошли цитаты из речи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на встрече с гражданами, возвращающимися в город Лачин. Подчеркивается, что Азербайджан имеет сильные позиции за столом переговоров и на границе и что после признания Арменией территориальной целостности нашей страны для подписания мирного соглашения не остается серьезных препятствий.