Баку больше не верит словам – армяне отучили

Автор: Лейла Таривердиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил цель максимально запутать следствие по выявлению обстоятельств поражения армян во второй карабахской войне. Ранее он уже наговорил массу всего, что не внесло особой ясности в причины войны и поражения в ней Армении.

Уточним, что ясности не стало больше конкретно для армян. Для нас в этих вопросах никогда не было никаких неясностей. Для армян же (и не только проживающих в Армении) события осени 2020 года стали шоком, катастрофой, идеологическим апокалипсисом, порожденным пропастью между представлениями о себе и реальным миром. Под воздействием мифов и иллюзий сознание армянского народа сформировалось особым образом, в нем просто не осталось места для восприятия реалий. Немногие были способны критически рассматривать итоги Первой карабахской войны и видеть в них корень всех бед Армении. Эти разумные головы призывали не почивать на лаврах и готовиться к расплате. Конечно, армянам об этом никто не говорил, но поражение Армении в ноябре 2020 года было предопределено уже тогда, когда они со слезами обнимались на площадях Еревана, поздравляя друг друга с "освобождением" Шуши в мае 1992 года. Зло бывает сильнее, но до поры до времени.

Трудно представить, что в теме "победы" начала 90-х и позорного разгрома 2020 года для армян еще могут оставаться белые пятна. Все до такой степени элементарно и доступно, что непонимание может быть вызвано только тем, что армянская аудитория закрывает глаза и зажимает уши, не желая видеть и слышать правды. Никол Пашинян, давая свои показания в парламентской комиссии, занимающейся поиском ответов, которые и без того всем известны, пытается как-то смягчить удар. Ведь правда эта может разрушить иллюзии. И что тогда останется? Ничего. Наверное, поэтому Пашинян подходит к вопросу путано, окольными путями, сразу отступает, делая шаг вперед, и опровергаем сам себе, вдруг сболтнув правду.

Он очень осторожно дает армянам понять, что территориальную целостность Азербайджана нужно было признавать еще в период оккупации. Сегодня, как известно, его за такие заявления не называет предателем в Армении только ленивый. Но это признание, заявил он накануне в парламенте, могло предотвратить войну. "Мы могли сказать, что отказываемся от идеи нахождения Карабаха вне Азербайджана. Конечно, это не гарантировало бы, что нам удастся избежать войны, но давало теоретическую возможность этого", - сказал он.

Пашинян не прав - такие признания не предотвратили бы войну. И вот почему. В Армении никто и никогда не признавал территориальной целостности Азербайджана ни на словах, ни на деле, ни в мыслях. В Баку это прекрасно знали и имели в виду. Армяне с момента появления в нашем регионе считали азербайджанские земли своими и продолжают считать так по сей день. Сам Пашинян тоже делает признания вынужденно, от безвыходности, хотя поверить в его относительную искренность основания есть. Признание Карабаха частью Азербайджана было бы просто обманным маневром, призванным тянуть время и дальше. Потому что никакие практические шаги в виде добровольного освобождения оккупированных земель не были бы сделаны. Смешно было бы думать, что в Баку этот маневр не разгадали бы. Наивная готовность раскрывать объятия кому попало осталась в доконфликтных временах. Азербайджанский народ, скажем так, очень повзрослел и избавился от иллюзий за время армянской оккупации.

Признание Карабаха территорией Азербайджана ничего бы не изменило в участи Армении без реальных шагов с ее стороны. Сделав такое заявление, Ереван должен был бы немедленно доказать свои добрые намерения. Опять же, не исключаем, что Никол Пашинян готов был бы сделать это. Но он даже сегодня, когда армянское общество уже узнало о себе все, не может противостоять реваншистам. Справился бы он с задачей в те времена, когда армяне были уверены, что имеют самую непобедимую армию и находятся на полпути к "от моря до моря"?

Ответы на эти вопросы нельзя назвать сложными. Тут нет вариантов "или, или". Заикнись Пашинян о подобном еще три года назад, его бы растерзали. Бедняга это понимал, поэтому очень долго старался отталкивать от себя карабахскую тему, видимо, надеясь на какое-то чудо. Его сегодняшние заявления это просто констатация свершившегося факта, демонстрация смирения перед лицом сильного противника. В парламенте от него требуют ответа на вопрос, почему не информировал до войны общественность о переговорах. Как говорил известный соотечественник Никола, такие вопросы задают, что отвечать неудобно. Выносить на публику содержание дипломатических переговоров, да еще безуспешных для Армении? Хм. Пашиняну тоже стало очень неудобно, поэтому он ответил витиевато на вопрос. Возможно, это гугл-переводчик так поиздевался над его словами, но понять, что же он хотел сказать, очень трудно. Суть, как мы ее поняли, такова: он и до войны знал, что нужно признавать целостность Азербайджана и делать какой-то шаг вслед за таким заявлением. Он видел эту реальность, но сам он не находился с ней в "гармонии". Проще говоря, понимал необходимость таких шагов, но внутренне против них протестовал. И потому просто помалкивал, чтобы армяне продолжали думать, что все, как и всегда, развивается в их пользу.

И только сегодня Пашинян решился заявить армянам о том, о чем еще тридцать лет назад предупреждал их его учитель в политике Левон Тер-Петросян: деятельность Азербайджана, направленная на укрепление страны после окончания первой войны в Карабахе, не оставила шансов Армении. Сопроводил Никол эти горькие реалии риторическими вопросами - почему армянам не удалось то, почему не удалось сё. Вряд ли он ждал на них ответа, но он должен был поставить вопросительный знак, чтобы его народ вдруг не подумал, что он, премьер-министр, признает причиной провала первого в истории армянского государства такую "ерунду", как оккупация территорий соседа.