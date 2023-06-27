Никакого голода в Карабахе нет.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал депутат правящей партии армянского парламента Ширак Торосян, отвечая журналисту, заявившему о "голоде и блокаде" в Карабахе.

"Не нужно сгущать краски", - сказал он.

Отметим, что армянская сторона неоднократно выдвигала ложные обвинения о якобы возникновении гуманитарного кризиса в отношении армян, проживающих в Карабахе, в частности, после провокаций, приведших к тяжелому ранению азербайджанского военного на ППП "Лачин" и закрытию пункта пропуска по решению официального Баку. Тем не менее, происходящие в регионе события, доказывают, что дорога открыта для гуманитарных целей, вопреки тому, что утверждают некоторые круги.