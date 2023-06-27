https://news.day.az/politics/1576875.html Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армян
Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армян
Министерство обороны Азербайджана опровергло очередную дезинформацию армянской стороны, передает во вторник Day.Az.
"Мы категорически опровергаем информацию, распространенную армянской стороной о якобы обстреле завода в направлении Араздейен подразделениями азербайджанской армии 27 июня около 13:15", - сообщили в ведомстве.
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