Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армян

Министерство обороны Азербайджана опровергло очередную дезинформацию армянской стороны, передает во вторник Day.Az.

"Мы категорически опровергаем информацию, распространенную армянской стороной о якобы обстреле завода в направлении Араздейен подразделениями азербайджанской армии 27 июня около 13:15", - сообщили в ведомстве.