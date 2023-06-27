https://news.day.az/politics/1576894.html Община Западного Азербайджана выступила с заявлением в связи с проармянскими слушаниями в США
Община Западного Азербайджана выступила с заявлением в связи с проармянскими слушаниями в США
Как сообщает во вторник Day.Az, Община Западного Азербайджана выступила с заявлением, в котором выражает серьезную обеспокоенность в связи с недавними слушаниями созданной Конгрессом США Комиссии Тома Лантоса по правам человека, целью которой является продвижение прав человека на международном уровне, касательно проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян.
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