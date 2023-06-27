Макрон является последней надеждой для армянских сепаратистов

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Тахмаз Асадов

Армянская сторона, которая в течение последнего месяца интенсивно обстреливала позиции азербайджанской армии в Нахчыванском и других приграничных направлениях, открыла огонь по азербайджанским солдатам на ППП "Лачин". Теперь, как ни в чем не бывало, армяне направились на встречу глав МИД по мирным переговорам по ту сторону океана, в Вашингтон. Не Армения, а "двуликий Янус" какой-то. У официального Баку уже давно нет доверия к официальному Еревану с его деструктивными заявлениями после каждого переговорного процесса, саботажем мирных переговоров. Но Баку не теряет надежду...

Несмотря на то, что ожидания невелики, особенно на фоне частых обстрелов армянской стороной азербайджанских позиций, официальный Баку по-прежнему не теряет оптимизма касательно того, что под давлением и настойчивостью посредников Армения выполнит взятые на себя за столом переговоров обязательства. Именно поэтому минувшим днем Джейхун Байрамов отправился в США для очередного раунда вашингтонской встречи.

Сегодня в Вашингтоне ожидается встреча Байрамова и Мирзояна. После того, как была перенесена встреча 12 июня, не стоит ожидать значительных изменений в повестке дня, которые министры будут обсуждать за океаном. Но если учесть, что Баку в любом случае выступит сильной стороной за столом переговоров, можно предположить, что все эти попытки манипуляции нанесут вред самому правительству Армении.

Важные моменты, о которых упомянул во время выступления в одной из воинских частей коммандо Министерства обороны Президент Ильхам Алиев дают повод задуматься. Слова главы государства о том, что на фоне обострения геополитической ситуации в мире, наличия новых угроз в регионе, и того, что в Армении поднимают головы реваншистские силы, продолжается процесс закупки Азербайджаном новых вооружений, говорят о том, что, несмотря ни на что, Баку следует своему курсу.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, в регионе существуют новые угрозы. А если угроза существует, то остается и риск военной эскалации. Принимая во внимание все это, Азербайджан имеет очень важные преимущества как за дипломатическим столом в рамках постконфликтных реалий, так и с военной точки зрения, и это преимущество растет с каждым днем.

На фоне всех этих процессов, что заявит политическое руководство Армении на следующем раунде вашингтонской встречи, на самом деле, не имеет большого значения. Если Армения не хочет мира, то мира не будет.

Не исключено, что Ереван вновь постарается оказать давление на Баку, затормозить переговорный процесс, выдвинув "международный механизм защиты прав и безопасности армянских жителей Карабаха". Хотя позиция Азербайджана в данном вопросе остается неизменной: тема прав и безопасности армянских жителей Карабаха является внутренним делом Азербайджана, согласно его Конституции и законам. А значит, Азербайджан не станет обсуждать данный вопрос с кем-либо из международных партнеров. И Армения уже целых 3 года прекрасно об этом знает. Поэтому, чем раньше армянское руководство отойдет от своих бредовых идей - будто с помощью подобных средств давления можно создать любой международный механизм - тем лучше для него.

Главе МИД Армении Арарату Мирзояну и премьер-министру Николу Пашиняну, которые в последнее время часто говорят о том, что признают Карабах суверенной территорией Азербайджана, неплохо было бы объяснить международной общественности решение, принятое на очередном заседании правительства Армении о выделении очередной финансовой помощи карабахским сепаратистам. Реакция Баку на эту выходку Армении известна. Если армянская сторона до сих пор не может смириться с тем, что Карабах является внутренним делом Азербайджана, то говорить о каком-либо прочном мире еще рано. Ведь именно последние провокации, совершенные военные инциденты, деструктивные заявления препятствуют реинтеграции армянских жителей Карабаха.

Несмотря на то, что на этот раз переговоры в Вашингтоне продлятся несколько дней, ожидается, что Ереван останется "верным" традиции уклонения от мира в конце процесса. Однако после того, как несколько дней назад Джейхун Байрамов заявил, что мирное соглашение может быть подписано раньше, чем к концу года, аналогичное оптимистичное заявление прозвучало и из Еревана.

Тем не менее, Франция, которая время от времени пытается навязаться в качестве "посредника" на мирных переговорах, фактически препятствует этому процессу.

Здесь уместно упомянуть о недавней статье издания "Newsweek Румыния", посвященной последним процессам на Южном Кавказе и переговорному процессу по заключительному мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. В статье, которая вызвала немалый интерес своими примечаниями, в частности, говорится, что последней надеждой армянских сепаратистов является Макрон.

"Президент Франции Макрон и российские круги снабжают Армению оружием, тем самым усиливая ереванских противников мирного урегулирования. В Карабахском регионе все еще присутствуют сепаратисты. Таким образом, Макрон укрепляет сторонников реваншизма", - отмечает издание.

Издание также добавило, что Франция "выступает в качестве посредника, но в то же время поставляет оружие Армении".

Перефразировав известную пословицу "понадеешься на соседа, останешься без обеда", можно сказать, что на Париж понадеешься, ни с чем и останешься. Пашинян, который так надеется на Макрона, должен понимать, что подобное поведение может стать концом его политической деятельности. Пусть эта кучка политиков припомнит беспорядки, охватившие всю Армению после трехстороннего заявления, ознаменовавшее конец 44-дневной войны. Если тогда толпа протестующих избила Мирзояна, и "фингал" под глазом еще долго красовался на его лице, на этот раз эта же толпа может просто линчевать таких политиков, которые вместо заключения мира, играют с судьбой своего народа. Так что, власти Армении, будьте смелее, решительнее, не оставляйте свою судьбу на усмотрение других!