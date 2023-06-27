В США состоялась встреча Джейхуна Байрамова и Энтони Блинкена

В США состоялась встреча госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, передает во вторник Day.Az.

Встреча проходит в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца за закрытыми дверями.

После встречи Блинкен примет участие в первом пленарном заседании с главами МИД Азербайджана и Армении.

Отметим, что переговоры продолжатся до 29 июня. Основной темой является мирное соглашение.