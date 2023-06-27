https://news.day.az/politics/1576908.html В США состоялась трехсторонняя встреча госсекретаря Блинкена и глав МИД Азербайджана и Армении - ФОТО
В США состоялась трехсторонняя встреча госсекретаря Блинкена и глав МИД Азербайджана и Армении - ФОТО
В США состоялась трехсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, передает во вторник Day.Az.
Встреча прошла в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца.
Отметим, что сегодня Блинкен провел двусторонние встречи с главами внешнеполитических ведомств двух стран за закрытыми дверями.
Основной темой переговоров, которые продолжатся до 29 июня, является мирное соглашение.
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